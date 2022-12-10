Самокаты доехали до биржи. Стоит ли покупать акции Whoosh и на что стоит обратить внимание

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На Московской бирже начнутся торги акциями разработчика решений для городской микромобильности и оператора сервиса аренды электросамокатов Whoosh. Это первое, и, похоже, единственное, IPO на российском турбулентном рынке в 2022 году. Компания планирует привлечь до 5 млрд рублей, хотя изначально СМИ называли суммы в 6, а то и в 10 млрд. «Фонтанка» узнала у экспертов, верят ли они в успешный выход смельчаков на биржу, и разбиралась, стоит ли покупать акции компании.



Параметры IPO Торги бумагами с тикером WUSH на Мосбирже начнутся 14 декабря. Заявки на их покупку принимаются в ценовом диапазоне от 185 до 225 рублей за обыкновенную акцию. Исходя из этого, компания оценивает себя в 21–25 млрд рублей. В среду совет директоров объявит цену IPO по итогам сбора заявок инвесторов.

Исходя из того, что объем размещения, по планам компании, должен составить до 5 млрд рублей, доля акций, которые будут выпущены в свободное обращение, — 20–25%. Половину из них выпустят дополнительно, другую половину бумаг продадут действующие акционеры. При этом никто из них не выйдет из капитала сервиса полностью, а контроль останется за основателями.



Зачем это нужно Whoosh Привлеченные на IPO деньги компания планирует потратить на расширение парка, выход в новые регионы и «укрепление лидерских позиций» на рынке.

Финансовые показатели группы растут. Особенно бурным был рост в 2021 году в сравнении с 2020 годом за счет эффекта низкой базы. Выручка за период подскочила в 4,8 раза, с 855 млн до 4,1 млрд рублей, выручка непосредственно кикшеринга — в 5,7 раз, с 725 млн до 4,1 млрд рублей, чистая прибыль — в 8 раз, с 224 млн до 1,8 млрд рублей, рентабельность (отношение EBITDA кикшеринга к его выручке) увеличилась на 12 процентных пунктов.



Однако, судя по данным за январь–сентябрь, в 2022 году рост показателей замедлился. Так, выручка группы увеличилась на 70% год к году (до 6,3 млрд), выручка кикшеринга — на 54% (до 5,7 млрд), чистая прибыль сократилась на 10% (с 1,8 до 1,6 млрд), рентабельность — на 10 процентных пунктов.



В то же время у компании растет долговая нагрузка. Если в 2020 году чистый долг составлял 1 млрд, в 2021 году он вырос до 2,3 млрд рублей. По данным на девять месяцев 2022 года, объем чистого долга превысил 3 млрд рублей. Кроме того, растут расходы на амортизацию, которая подразумевает обновление парка самокатов по мере износа.



Логично, что компания решила не брать в долг, а искать финансирование на фондовом рынке. Но и рынок с 24 февраля сильно изменился, потеряв иностранных инвесторов, среди которых были крупные инвесткомпании и фонды.

Если не полный провал, то уже успех В прошлом году российские компании привлекли с помощью IPO не менее 3,7 млрд долларов. В этом, по понятным причинам, очередь на биржу на стоит. Поэтому первое в этом году IPO явно вызвало оживление среди инвесторов и аналитиков.

«Мы следим за появлением информации относительно сужения/расширения ценового коридора и переподписки книги заявок. В целом объем размещения не самый большой, и есть определенный интерес к нему как первому IPO в новой реальности. Тем не менее сейчас точно нельзя сказать, как рынок со своей обновленной конъюнктурой отреагирует и будут ли в достаточном объеме покупать бумаги Whoosh», — говорит аналитик инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» Артем Михайлин.



«Определить вероятность успешного размещения сложно, но она, безусловно, не нулевая, тем более что критерии успеха четко не определены», — отмечает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. В качестве примера он приводит проведенное на днях в Казахстане «народное» IPO казахской национальной нефтяной компании «Казмунайгаз». Размещение проходило в той же геополитической обстановке и в экономике, существенно меньшей по объему, и в результате компании удалось собрать 60% от целевой суммы, что эквивалентно 20 млрд рублей.



«Конструктивный вопрос заключался бы в том, можно ли будет позиционировать итоги размещения как успех, и ответ на него, безусловно, положительный. Размещение имеет большое значение и для фондового рынка, и для развития инноваций в РФ, и даже с точки зрения геополитики. Результат, отличный от полного провала, может считаться успехом», — рассуждает эксперт.

Как сообщали СМИ, организаторы изначально замахивались на 10 млрд рублей, но потом сократили объем до 5 млрд. Эту сумму, по мнению Делицына, Whoosh сможет привлечь, поскольку конечная оценка организаторов основана на их знании текущего спроса.

«С учетом дефицита идей на российском рынке, его сырьевой направленности, я думаю, акции компании найдут своего инвестора, и обозначенный объем будет размещен. Облигации Whoosh успешно разместила в июне на 3,5 млрд руб., что оказалось больше изначально планируемого объема на уровне 3 млрд руб.», — считает Альберт Короев, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».



Факт появления компаний, которые хотят привлечь капитал на фондовом рынке, позитивно оценил и экономист Евгений Коган. «На наш взгляд, у Whoosh есть шансы разместиться успешно, учитывая те триггеры, которые мы описали выше. Это вполне привлекательная история», — написал он в своем телеграмм-канале.

Возможности и риски для инвесторов «В целом обзоры, которые появляются на рынке, предполагают возможности для роста бизнеса Whoosh и дальнейшее увеличение его стоимости. Аналитики ставят на то, что рынок кикшеринга продолжит развиваться быстрыми темпами, а сервис останется в числе лидеров», — отмечает аналитик инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» Артем Михайлин.

Среди базовых рисков он выделяет ужесточение регулирования на рынке, высокую конкуренцию и серьезное ухудшение благосостояния россиян. С 1 марта 2023 года вступят в силу поправки в ПДД, которые определяют правила движения электросамокатов. Впрочем, эти нормы во многом повторяют те правила и рекомендации, с которыми перед поездкой должен был ознакомиться каждый пользователь кикшеринга. Пока нормативной базы не было, ведущие сервисы вкладывались в повышение культуры вождения электросамокатов с помощью обучающих мероприятий и акций.



«Если бы геополитическая ситуация была иной, то при таких финансовых показателях, как у Whoosh, организаторы сейчас предлагали бы компанию по вдвое более высокой оценке. С другой стороны, американские аналоги, которые провели бы успешные IPO, отсутствуют. Американские кикшеринги буквально «проползли» на биржу через слияния с бланковыми компаниями (SPAC), которые рискнули их оценить высоко, но традиционные бизнес-модели расширения любой ценой в этой нише не сработали. Компании потеряли почти всю стоимость. В отличие от них, менеджмент Whoosh не только грамотно выстроил бизнес, с пониманием ниши и учётом её особенностей, но и хорошо подготовился к полноценному IPO. Ахиллесова пята — высокая оценка потенциала рынка. Идеальный инвестор компании — это тот, кто верит, что в 2026 году каждый житель крупного или среднего города России с населением от 100 тысяч человек и выше будет арендовать электросамокат хотя бы раз в месяц. Впрочем, возможен и другой инвестор — который рассчитывает, что Whoosh сможет быть в будущем поглощен крупной экосистемой, например «Яндексом», с премией к той оценке, которую сейчас сможет дать фондовый рынок», — считает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.



Конкуренты Whoosh называет себя лидером российского рынка кикшеринга. Сервис отмечает, что у него самая большая аудитория, которая в 2022 году выросла в 1,8 раза и составила 11 млн пользователей, самая большая доля рынка по выручке (46%) и по числу поездок (47 млн на первые девять месяцев 2022 года, рост в два раза год к году).

На конец сентября флот Whoosh в России составил 75,2 тыс. самокатов, что почти на 84% больше, чем было в конце прошлого года. Всего в России и СНГ к сервису подключены 81,8 тыс. средств индивидуальной мобильности.

Ближайший конкурент Whoosh — это сервис Urent. Как сообщили «Фонтанке» в его пресс-службе, по итогам 2022 года количество поездок в сервисе превысит 30 млн, а оборот по платформе, включая поездки партнеров-франчайзи, приблизится к 5 млрд рублей, что не так сильно отличается от показателя Whoosh за 9 месяцев.



Urent планирует наращивать парк в регионах, где уже присутствует, и охватывать новые территории. «В этом сезоне мы увеличили присутствие до 120 городов и территорий. В наших планах развитие во всех агломерациях с населением 500 000+ человек, где города готовы поддерживать микромобильный транспорт», — отмечают в компании. Для сравнения: Whoosh присутствует в 40 городах России и СНГ и «в обозримом будущем» планирует запуститься еще более чем в 70 городах.

«Развитие географически будет идти в первую очередь за счет массовой аудитории в регионах, где у «Юрент» лидирующие позиции, поэтому видим себя основным бенефициаром этого роста. Например, в сезоне-2022 на долю «Юрент» пришлось более 50% поездок в Московской области (и около 36% в столичном регионе), у нас также исторически более высокая, чем у конкурентов, доля на юге страны», — сообщили в пресс-службе Urent.



В частности, сервис планирует развивать парк в спальных районах и пригородах Петербурга. Уже в этом сезоне доля поездок в Мурино, на Парнасе и в Кудрово была сопоставима с долей поездок в центре.

Конкуренцию им обоим составляет «Яндекс». IT-гигант вышел на рынок кикшеринга в 2021 году и стартовал не с нуля — с базой зарегистрированных пользователей на понятной и знакомой им цифровой инфраструктуре. На вопросы «Фонтанки» о результатах сезона и прогнозируемых финансовых показателях нового сервиса в пресс-службе группы компаний не ответили. «Мы воздержимся от комментариев», — сообщили там.

Санкции Как уверяют кикшеринги, на их бизнес практически не повлияли санкции. «Самокаты нашего сервиса производятся по специальному заказу ведущими мировыми производителями из Китая, соответственно, сложностей с самокатами и комплектующими мы не наблюдаем. В России мы их дорабатываем, вся техническая часть, IoT (Internet of Things, Интернет вещей. — Прим. ред.) — наши собственные разработки», — сообщили в Whoosh.



«У нас были незначительные логистические сложности по доставке самокатов в Россию в феврале, — признались в Urent. — В первые месяцы после их появления мы провели большую работу по перестраиванию логистики, в результате стали даже чуть более эффективно доставлять технику и запчасти из Китая. Сильный курс рубля сделал для нас закупки самокатов и запчастей даже более выгодными, чем в прошлом сезоне».



Перспективы рынка Операторы сервисов кикшеринга ожидают, что в следующем году спрос на их услуги продолжит расти. Один из главных аргументов: все больше людей используют электросамокаты как транспорт. По данным Urent, например, этом году по транспортному сценарию совершались 80% поездок. Также, в сравнении с европейскими городами, количество самокатов на 1 000 жителей в России в 3–4 раза меньше, при этом потребность в кикшеринге как дополнительном городском транспорте есть во всех городах, считают в Whoosh.



По прогнозу Urent, к 2024 году рынок кикшеринга вырастет до 35 млрд рублей и продолжит расти в последующие годы, но к 2025-му, вероятно, произойдет насыщение.

Оба сервиса также считают, что им еще есть куда расти в Петербурге. В городе большой поток туристов, у которых востребован микромобильный транспорт для осмотра достопримечательностей, а также плотная застройка в центре, из-за которой по нему сложно передвигаться на автомобилях. В спальных районах и пригородах самокаты становятся дополнением к общественному транспорту.

Всего на рынке региона представлены 6 компаний: «Яндекс Go», Whoosh, Urent, Mangoo, Buzyfly и MOLNIA. В этом сезоне петербуржцы и гости города совершили в 2,5 раза больше поездок, чем в прошлом году. Совокупный парк кикшерингов, по данным комитета по транспорту, составил около 25 тыс. самокатов.



В Urent считают, что емкость петербургского рынка на самом деле составляет около 50 тыс. самокатов на всех игроков, но чтобы заполнить ее, нужны существенные инвестиции в развитие велоинфраструктуры, в первую очередь строительство велодорожек.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

