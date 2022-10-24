Кикшеринг Whoosh планирует привлечь в ходе IPO 10 млрд рублей

Сервис аренды электросамокатов Whoosh планирует до конца года разместить на Московской бирже обыкновенные акции на сумму до 10 млрд рублей. Об этом 24 октября сообщает РБК со ссылкой на презентацию, которую компания представляла аналитикам.



Инвесторам предложат акции существующих акционеров и бумаги из дополнительного выпуска, но конкретные параметры не раскрываются. Как пояснил близкий к Whoosh источник издания, предполагается, что все акционеры пропорционально продадут часть своих долей. Представитель компании официально комментировать информацию отказался.

