Кикшеринг Whoosh планирует привлечь в ходе IPO 10 млрд рублей

Сервис аренды электросамокатов Whoosh планирует до конца года разместить на Московской бирже обыкновенные акции на сумму до 10 млрд рублей. Об этом 24 октября сообщает РБК со ссылкой на презентацию, которую компания представляла аналитикам.
Инвесторам предложат акции существующих акционеров и бумаги из дополнительного выпуска, но конкретные параметры не раскрываются. Как пояснил близкий к Whoosh источник издания, предполагается, что все акционеры пропорционально продадут часть своих долей. Представитель компании официально комментировать информацию отказался.
Ранее Forbes со ссылкой на свои источники сообщал, что Whoosh планирует провести IPO (первичное публичное размещение акций) до конца следующего года. По данным собеседников издания, при этом компания хотела привлечь около 6 млрд рублей и оценивала себя в 24 млрд рублей.