Смертельное ДТП на М-10: водитель Volkswagen не удержался в полосе и поймал «встречку»

Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла накануне утром на трассе М-10 в Тосненском районе. В ней погиб петербуржец.
В 6:45 на 13-м километре дороги «Подъезд к Тосно» 46-летний житель Петербурга, двигаясь на автомобиле Volkswagen Polo в сторону Москвы, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chery Tiggo 8 под управлением 46-летнего водителя. После этого «Фольксваген» улетел в кювет. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 декабря.
В результате ДТП водитель «Фольксвагена» от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой. Водителя «Чери» госпитализировали в состоянии средней тяжести. Погибший в 2022 году за нарушения ПДД не привлекался ни разу.
Всего за 13 декабря, по данным УГИБДД, произошло 456 ДТП в Петербурге и 104 — в Ленобласти. Это больше, чем обычно, но меньше, чем было днем ранее (519 и 136 аварий соответственно). При этом пострадавшие были лишь в восьми случаях в Петербурге и в трех — в области. На петербургских дорогах пострадали 8 человек, на областных — двое, и еще двое погибли. Детей среди них нет.