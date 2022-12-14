Смертельное ДТП на М-10: водитель Volkswagen не удержался в полосе и поймал «встречку»

Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла накануне утром на трассе М-10 в Тосненском районе. В ней погиб петербуржец.

В 6:45 на 13-м километре дороги «Подъезд к Тосно» 46-летний житель Петербурга, двигаясь на автомобиле Volkswagen Polo в сторону Москвы, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chery Tiggo 8 под управлением 46-летнего водителя. После этого «Фольксваген» улетел в кювет. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 декабря.

В результате ДТП водитель «Фольксвагена» от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой. Водителя «Чери» госпитализировали в состоянии средней тяжести. Погибший в 2022 году за нарушения ПДД не привлекался ни разу.