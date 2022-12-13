    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -7

    3 м/с, вос

    748мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd62.77eur66.27

    Лобовое ДТП на трассе М-10 в Ленобласти стало фатальным для водителя Volkswagen

    1449
    1 комментарий
    ПоделитьсяПоделиться

    Смертельное ДТП произошло утром 13 декабря на федеральной трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти. Один из участников погиб, еще один пострадал.

    На автодороге М-10 «Россия» около поворота в деревню Новолисино лоб в лоб столкнулись автомобили Volkswagen и Chery, сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО. На фото видно, что одна из машин от удара улетела в заснеженный кювет.

    В результате ДТП водитель «Фольксвагена» погиб на месте, а водитель «Чери» получил травмы. Прибывшие на место спасатели оказали помощь пострадавшему и после передали его подоспевшим медикам. Тело погибшего деблокировали из автомобиля и передали полиции.

    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close