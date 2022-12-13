Лобовое ДТП на трассе М-10 в Ленобласти стало фатальным для водителя Volkswagen

Смертельное ДТП произошло утром 13 декабря на федеральной трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти. Один из участников погиб, еще один пострадал.
На автодороге М-10 «Россия» около поворота в деревню Новолисино лоб в лоб столкнулись автомобили Volkswagen и Chery, сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО. На фото видно, что одна из машин от удара улетела в заснеженный кювет.
В результате ДТП водитель «Фольксвагена» погиб на месте, а водитель «Чери» получил травмы. Прибывшие на место спасатели оказали помощь пострадавшему и после передали его подоспевшим медикам. Тело погибшего деблокировали из автомобиля и передали полиции.