Лобовое ДТП на трассе М-10 в Ленобласти стало фатальным для водителя Volkswagen

Смертельное ДТП произошло утром 13 декабря на федеральной трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти. Один из участников погиб, еще один пострадал.



На автодороге М-10 «Россия» около поворота в деревню Новолисино лоб в лоб столкнулись автомобили Volkswagen и Chery, сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО. На фото видно, что одна из машин от удара улетела в заснеженный кювет.