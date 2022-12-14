Полиция нашла предполагаемого стрелка, оставившего в центре Петербурга окровавленного оппонента

В Петербурге задержали подозреваемого в ночной стрельбе на Садовой, отправившей молодого петербуржца в больницу. Это 37-летний гость из Ростовской области — пока ему придется посидеть в камере.



Мужчина попался полиции на Обводном канале прошлым вечером, стало известно «Фонтанке» 14 декабря. Он работает машинистом экскаватора, раньше проблем с законом не имел, никакого оружия на него не зарегистрировано. Если стрелял действительно он — мотивы пока неясны.



Задержанный останется в изоляторе временного содержания. Примечательно, что пострадавший, в отличие от него, уже был судим — в прошлом году по «наркотической» статье.

