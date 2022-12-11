В Петербурге стреляли в прохожих. Один ранен в грудь, другой — в ягодицу

Полиция ищет двух человек после стрельбы в Московском и Адмиралтейском районах Петербурга, стало известно «Фонтанке» 11 декабря. Одного — уже с уголовным делом.
К Покровскому скверу полицейских в ночь на субботу вызвал прохожий, к которому за помощью обратился мужчина в крови. Прибывшим на место сотрудникам пострадавший — 27-летний житель Невского района — рассказал о болезненной встрече с вооружённым незнакомцем на Садовой, 113. Человек в чёрном лет 30 на вид и не выше 180 см поставил точку в споре выстрелом в грудь.
Петербуржца госпитализировали в Мариинскую больницу с подозрением на перелом ребра и ушибом левого лёгкого. Полицейские уже изучили записи с камер наблюдения и хотят пообщаться с гостем из Ростовской области.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести
Тем же вечером в Александровской больнице оказался 49-летний гражданин Армении. Иностранец не разошёлся миром с незнакомым мужчиной на Смоленской улице, 18. Исчерпав вербальные доводы, тот выстрелил в спину.
Пострадавший попал к медикам с травмой правой ягодичной области. Его состояние длительного пребывания в больнице не требовало — после осмотра и оказания помощи мужчину отпустили домой.