В Петербурге стреляли в прохожих. Один ранен в грудь, другой — в ягодицу

Полиция ищет двух человек после стрельбы в Московском и Адмиралтейском районах Петербурга, стало известно «Фонтанке» 11 декабря. Одного — уже с уголовным делом.



К Покровскому скверу полицейских в ночь на субботу вызвал прохожий, к которому за помощью обратился мужчина в крови. Прибывшим на место сотрудникам пострадавший — 27-летний житель Невского района — рассказал о болезненной встрече с вооружённым незнакомцем на Садовой, 113. Человек в чёрном лет 30 на вид и не выше 180 см поставил точку в споре выстрелом в грудь.

Петербуржца госпитализировали в Мариинскую больницу с подозрением на перелом ребра и ушибом левого лёгкого. Полицейские уже изучили записи с камер наблюдения и хотят пообщаться с гостем из Ростовской области.