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    В Петербурге стреляли в прохожих. Один ранен в грудь, другой — в ягодицу

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    8 комментариев

    Полиция ищет двух человек после стрельбы в Московском и Адмиралтейском районах Петербурга, стало известно «Фонтанке» 11 декабря. Одного — уже с уголовным делом.

    К Покровскому скверу полицейских в ночь на субботу вызвал прохожий, к которому за помощью обратился мужчина в крови. Прибывшим на место сотрудникам пострадавший — 27-летний житель Невского района — рассказал о болезненной встрече с вооружённым незнакомцем на Садовой, 113. Человек в чёрном лет 30 на вид и не выше 180 см поставил точку в споре выстрелом в грудь.

    Петербуржца госпитализировали в Мариинскую больницу с подозрением на перелом ребра и ушибом левого лёгкого. Полицейские уже изучили записи с камер наблюдения и хотят пообщаться с гостем из Ростовской области.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести (ст. 112 УК). Подозреваемого ищут.

    Тем же вечером в Александровской больнице оказался 49-летний гражданин Армении. Иностранец не разошёлся миром с незнакомым мужчиной на Смоленской улице, 18. Исчерпав вербальные доводы, тот выстрелил в спину.

    Пострадавший попал к медикам с травмой правой ягодичной области. Его состояние длительного пребывания в больнице не требовало — после осмотра и оказания помощи мужчину отпустили домой.

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    Комментарии 8

    своих не бросаем11 Дек 2022 в 18:11
    а чё гражданин Армении тута, а не на защите своей родины тама?
    +2−1
    Pilat11 Дек 2022 в 17:47
    Ну вот...стрелять то нужно в глаз, чтобы шкурку не попортить
    Я так понимаю, что дальше должно было быть расчленение и свежее мясо в шаурму.
    Шаурма по Питерски!
    +1−4
    kvinto11 Дек 2022 в 17:43
    Ну вот,началось!
    +2−0
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