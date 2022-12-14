Семейный праздник и маски. Онищенко призвал россиян отказаться от новогодних гуляний из-за гриппа

Россиянам лучше отказаться от проведения корпоративов и участия в массовых гуляньях на новогодние праздники из-за роста заболеваемости гриппом. Об этом 14 декабря заявил ТАСС академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
«Меньше пользоваться всякого рода массовыми мероприятиями — ограничить до минимума и, в зависимости от конкретной обстановки, школьные утренники, которые сейчас пойдут. Что касается взрослых, я бы корпоративы вообще не рекомендовал проводить», — сказал он и напомнил, что Новый год — семейный праздник.
Онищенко также призвал «всячески рекомендовать» населению носить маски. А если дома живет заболевший ребенок, то нужно постараться, по возможности, изолировать его от других членов семьи.
В Петербурге тем временем уже вводятся защитные меры из-за вспышки ОРВИ и гриппа. Городское управление Роспотребнадзора вернуло обязательные маски в социальные и медицинские учреждения, запретило плановую госпитализацию детей в стационары. А если в классе или группе заболел каждый пятый — детей отправят домой.