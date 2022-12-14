Семейный праздник и маски. Онищенко призвал россиян отказаться от новогодних гуляний из-за гриппа

Россиянам лучше отказаться от проведения корпоративов и участия в массовых гуляньях на новогодние праздники из-за роста заболеваемости гриппом. Об этом 14 декабря заявил ТАСС академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.



«Меньше пользоваться всякого рода массовыми мероприятиями — ограничить до минимума и, в зависимости от конкретной обстановки, школьные утренники, которые сейчас пойдут. Что касается взрослых, я бы корпоративы вообще не рекомендовал проводить», — сказал он и напомнил, что Новый год — семейный праздник.