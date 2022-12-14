Байден подписал закон о признании однополых браков в США

Президент США Джо Байден подписал закон о признании однополых браков. Об этом 14 декабря говорится на сайте Белого дома.



В пресс-релизе сказано, что «Закон об уважении к браку» обеспечивает признание однополых и межрасовых браков на федеральном уровне. Кроме того, он требует от всех штатов признавать такие браки, даже если в самом штате они не разрешены.



При этом, как отмечает ТАСС, закон не требует от штатов разрешить заключение однополых браков на своей территории, а также не препятствует введению их властями ограничений.



Новый закон был принят на фоне опасений, что Верховный суд США может отменить свое постановление от 2015 года, гарантирующее право на заключение однополых браков в стране, как это было с постановлением о праве на аборты.

