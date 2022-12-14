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    Посольство России в Перу призвало воздержаться от поездок по стране из-за массовых беспорядков

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    Посольство России в Перу рекомендует россиянам воздержаться от поездок по этой латиноамериканской стране и не посещать центральные районы Лимы. После импичмента президента Педро Кастильо в Перу начались массовые протесты.

    Как сообщает дипмиссия 14 декабря, беспорядки охватили восемь районов Перу, а также столицу. Манифестанты перекрывают дороги, нападают на транспортные и инфраструктурные объект и устраивают стычки с полицией.

    Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса. По данным врачей, погибли семь протестующих. По информации полиции, 119 полицейских получили ранения, пишет РИА Новости.

    В посольстве России также сообщили телефон для связи при возникновении экстренных ситуаций: (+51)995528712.

    Ранее в Перу парламент утвердил импичмент Педро Кастильо. За несколько часов до голосования Кастильо объявил о роспуске парламента, ввёл в стране комендантский час и анонсировал разработку новой Конституции. Государственные министры его не поддержали. Семеро, в том числе министр обороны, ушли в отставку. На стороне конгресса выступили национальная полиция и вооруженные силы страны.

    Задержанный и лишенный поста глава государства обвиняется в попытке организации мятежа. По ней предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Также бывший президент обвиняется в злоупотреблении и нарушении общественного спокойствия. Кроме того, его имя фигурирует еще в нескольких уголовных делах, которые связаны с коррупцией. Кастильо отрицает вину и называет обвинения бездоказательными.

    Присягу в качестве нового главы республики принесла вице-президент Перу Дина Болуарте. Это первая женщина-президент в истории страны.

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