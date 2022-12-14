Посольство России в Перу призвало воздержаться от поездок по стране из-за массовых беспорядков

Посольство России в Перу рекомендует россиянам воздержаться от поездок по этой латиноамериканской стране и не посещать центральные районы Лимы. После импичмента президента Педро Кастильо в Перу начались массовые протесты.



Как сообщает дипмиссия 14 декабря, беспорядки охватили восемь районов Перу, а также столицу. Манифестанты перекрывают дороги, нападают на транспортные и инфраструктурные объект и устраивают стычки с полицией.

Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса. По данным врачей, погибли семь протестующих. По информации полиции, 119 полицейских получили ранения, пишет РИА Новости.