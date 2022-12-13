Холмы «Биргит». Невский украсили не только гирлянды, но и кучи снега

Кучи снега, оставшиеся после уборки проезжей части и тротуаров, возвышаются вдоль Невского проспекте. Фотограф «Фонтанки» проинспектировал 13 декабря главную улицу города.
Не сказать, что холмы «Биргит» сильно мешают движению, но придают шикарному предновогоднему Невскому несколько простоватый вид. Остается надеяться на то, что кучи после полуночи волшебным образом исчезнут и обретут покой на снегоплавильном пункте.
Утром главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итог вчерашнего снежного дня. Оказалось, что город по осадкам приблизился к рекорду 2009 года.