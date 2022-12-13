Прорыв у «Дыбенко» раскалил дорожную обстановку, местами до 10 баллов

В Невском районе Петербурга вечером 13 декабря в буквальном и переносном смысле горячо. Из дырявой трубы на дорогу у станции «Улица Дыбенко» вылилось столько кипятка, что переходить перекресток стало попросту опасно. Переезжать, к слову, тоже, но бесстрашные водители умудряются проскакивать туман. «Фонтанка» напоминает, что так делать нельзя.



Согласно сервису «Яндекс.Пробки», критическая ситуация сейчас на проспекте Большевиков — от поворота в Кудрово до перекрестка с улицей Дыбенко. Последняя, кстати, тоже красная. Местами ситуацию ухудшили дорожные аварии.

