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    ТЕМА ДНЯ

    Перекресток у метро «Дыбенко» в плотном белом паре

    Прорыв у «Дыбенко» раскалил дорожную обстановку, местами до 10 баллов

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    В Невском районе Петербурга вечером 13 декабря в буквальном и переносном смысле горячо. Из дырявой трубы на дорогу у станции «Улица Дыбенко» вылилось столько кипятка, что переходить перекресток стало попросту опасно. Переезжать, к слову, тоже, но бесстрашные водители умудряются проскакивать туман. «Фонтанка» напоминает, что так делать нельзя.

    Согласно сервису «Яндекс.Пробки», критическая ситуация сейчас на проспекте Большевиков — от поворота в Кудрово до перекрестка с улицей Дыбенко. Последняя, кстати, тоже красная. Местами ситуацию ухудшили дорожные аварии.

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    «Пассажиравтотранс» сообщает, что из-за разлива воды автобусы маршрута №228 временно следуют в направлении от реки Оккервиль по улице Дыбенко, Товарищескому проспекту, улице Подвойского и проспекту Большевиков.

    В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что уже занимаются ликвидацией дефекта, обеспечив все меры безопасности. «В зоне дефекта автомобили без видимых следов повреждения. Ответственность предприятия застрахована. Реальный ущерб будет возмещен», — добавили в компании.

    Ранее «Фонтанка» публиковала фото и видео, сделанные у станции метро. На них люди вынуждены переходить дорогу буквально наощупь.

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