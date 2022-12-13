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    Перекресток у метро «Дыбенко» в плотном белом паре

    Глава Роспотребнадзора назвала «любимый» возраст гриппа и рассказала про борьбу штаммов

    1986
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    Вирусом гриппа в России в первую очередь заражаются дети до шести лет и школьники, а затем старшее поколение. Про «любимый возраст» вируса рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова 13 декабря.

    Она отметила, что кроме ОРВИ наблюдается также сезонный подъем коронавируса, который в прежние два года не давал широко распространиться традиционным для зимы аденовирусам и риновирусам. Однако теперь между вирусами идет борьба за «входные ворота», подразумевая нестыковку штаммов и попытку одного подавить другой в организме человека, рассказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

    Попова также отметила, что вакцинироваться от гриппа уже поздно, поскольку прививочная кампания против гриппа в России завершена.

    По данным Роспотребнадзора, «свиной грипп» выявили уже в 82 субъектах России. В 37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский. Доля вирусов гриппа увеличивается и на данный момент составляет 52,5 %. Среди штаммов преобладающий — А(H1N1)-2009, иначе говоря, «свиной грипп». Кроме того, специалисты фиксируют штаммы гриппа A(H3N2) и B.

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