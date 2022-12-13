Глава Роспотребнадзора назвала «любимый» возраст гриппа и рассказала про борьбу штаммов

Вирусом гриппа в России в первую очередь заражаются дети до шести лет и школьники, а затем старшее поколение. Про «любимый возраст» вируса рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова 13 декабря.



Она отметила, что кроме ОРВИ наблюдается также сезонный подъем коронавируса, который в прежние два года не давал широко распространиться традиционным для зимы аденовирусам и риновирусам. Однако теперь между вирусами идет борьба за «входные ворота», подразумевая нестыковку штаммов и попытку одного подавить другой в организме человека, рассказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

