Уборочная техника намотала 27 тыс. км по ЗСД, а дорогу трамваям расчищали снегодуи

Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс» Поделиться Поделиться





На Западном скоростном диаметре за сутки господства циклона «Биргит» в Петербурге убрали полторы тысячи кубометров снега. Отдельно в городе расчищали дорогу трамваям на «выделенках», для этого в ход пошли снегодуи и специальные вагоны.

На борьбу с непогодой 12 декабря на ЗСД вышли 40 машин крупной спецтехники, компактная техника для расчистки пунктов оплаты и специалисты ручной уборки. За сутки на магистрали, по данным эксплуатационной службы, намело от 16 до 18 сантиметров снега — это один из максимальных суточных показателей осадков за 10 лет эксплуатации ЗСД, рассказали 13 декабря в пресс-службе «Магистрали Северной столицы».

С начала циклона уборочная техника прошла по ЗСД более 10 кругов, убирая снег и обрабатывая дорогу реагентом. Общий пробег составил более 27 тысяч километров, а каждая машина прошла в среднем до 720 километров — как от Петербурга до Москвы. С магистрали за сутки убрали более 1500 кубометров снега, а на обработку проезжей части ушло 350 тонн противогололедных материалов.

В «Горэлектротрансе» в преддверии снегопада ввели положение «Снежные заносы», рассказали сегодня в пресс-службе ГЭТ. Днем 12 декабря на вылетные трамвайные линии вышли три снегодуя, а ночью в работу пустили все 12 снегоуборочных вагонов. Их рациональнее использовать по ночам, чтобы не мешать линейному трамвайному движению и другому транспорту, отметили на предприятии. Днем снегоочистительные вагоны используют по большей части лишь на «выделенках». Около 40 работников Службы пути расчищали стрелки и трамвайные рельсы, а на самых сложных участках ограничили скорость движения. Без задержек в движении трамваев и троллейбусов не обошлось, но серьезных инцидентов с участием электрического транспорта удалось избежать, добавили в ГЭТ.

Синоптики обещают, что «Биргит» еще задержится в Петербурге. ЗСД от снега чистят колонной техники, идущей «внахлест» по всей ширине дороги. Водителей убедительно просят не пытаться встраиваться в эту колонну и обязательно соблюдать требования знаков и табло переменной информации, где отображаются оперативные данные от диспетчеров Центра управления дорожным движением.