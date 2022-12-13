Роспотребнадзор оценил кротовуху. Пить её нельзя, и вот почему

Употребление так называемой кротовухи может быть смертельно опасно, поскольку кроты часто заражаются глистами и могут быть переносчиками опасных инфекций. Об этом, явно проникшись материалом «Фонтанки», 13 декабря сообщил в своём телеграм-канале Роспотребнадзор.

«Не могли остаться в стороне от этой темы и спросили у наших специалистов, чем может быть опасен такой «напиток», — уточняется в сообщении ведомства.



Прежде всего нужно помнить, что кроты очень часто заражаются глистами, предостерегли в Роспотребнадзоре. Это происходит при поедании насекомых. В некоторых местностях 70–80% поголовья кротов могут быть поражены этими паразитами.

