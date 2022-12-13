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    Роспотребнадзор оценил кротовуху. Пить её нельзя, и вот почему

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    Употребление так называемой кротовухи может быть смертельно опасно, поскольку кроты часто заражаются глистами и могут быть переносчиками опасных инфекций. Об этом, явно проникшись материалом «Фонтанки», 13 декабря сообщил в своём телеграм-канале Роспотребнадзор.

    Фото: Скриншот/youtube.com
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    «Не могли остаться в стороне от этой темы и спросили у наших специалистов, чем может быть опасен такой «напиток», — уточняется в сообщении ведомства.

    Прежде всего нужно помнить, что кроты очень часто заражаются глистами, предостерегли в Роспотребнадзоре. Это происходит при поедании насекомых. В некоторых местностях 70–80% поголовья кротов могут быть поражены этими паразитами.

    Также, пояснили в ведомстве, в мышцах кротов встречаются круглые черви — трихинеллы, в кишечниках — плоские черви — трематоды, иногда у кротов обнаруживаются и ленточные черви. Помимо этого среди кротов широко распространены внешние паразиты — блохи и клещи. Это значит, что зверьки могут быть переносчиками опасных инфекций, например — туляремии, которая передается человеку, предупреждают специалисты.

    Спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний. Употребление продукции, подобной кротовухе, может быть смертельно опасно или привести к инвалидности, резюмировали в Роспотребнадзоре.

    Напомним, ранее в интернете завирусился видеоролик с мужчиной, который дегустирует кротовуху — «настойку на дохлом кроте». «Фонтанка» посвятила новому тренду целое мини-расследование.

    Фото: Скриншот/youtube.com

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