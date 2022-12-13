Обвиненный в домогательствах к подростку тренер по тхэквондо избежал судимости, на его стороне оказалось время

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело в отношении тренера Рената Тухватуллина, но в глазах закона он не реабилитирован. Семья пострадавшей девочки хотела иного.



О решении суда «Фонтанке» 13 декабря рассказала мама подростка. Дело по четырем эпизодам сексуальных домогательств к 15-летней девочке Приморский райсуд начал слушать в июне этого года, в процессе Тухватуллин болел, хворал и его адвокат. К 12 декабря сроки давности вышли, и тренер попросил на этом основании дело прекратить. Как отмечают адвокаты потерпевшей стороны, подавая ходатайство о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию, Тухватуллин опосредованно согласился, что виноват. Как уточнили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов, признание вины от тренера не прозвучало. Гособвинению нечего было возразить, семья подростка хотела, чтобы он услышал приговор.