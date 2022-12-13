Обвиненный в домогательствах к подростку тренер по тхэквондо избежал судимости, на его стороне оказалось время

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело в отношении тренера Рената Тухватуллина, но в глазах закона он не реабилитирован. Семья пострадавшей девочки хотела иного.
О решении суда «Фонтанке» 13 декабря рассказала мама подростка. Дело по четырем эпизодам сексуальных домогательств к 15-летней девочке Приморский райсуд начал слушать в июне этого года, в процессе Тухватуллин болел, хворал и его адвокат. К 12 декабря сроки давности вышли, и тренер попросил на этом основании дело прекратить. Как отмечают адвокаты потерпевшей стороны, подавая ходатайство о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию, Тухватуллин опосредованно согласился, что виноват. Как уточнили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов, признание вины от тренера не прозвучало. Гособвинению нечего было возразить, семья подростка хотела, чтобы он услышал приговор.
По версии следствия, тренер домогался девочки летом 2020 года — в спортшколе, в машине и на сборах. Связь спортсменки с Тухватуллиным подтверждала переписка в мессенджере, которую предоставила потерпевшая сторона. Как ранее писала «Фонтанка», узнав о процессуальной проверке, тренер избавился от своего мобильного телефона. Во время обысков похлопотала и его супруга — она спрятала всю технику и отказалась говорить куда.
На время следствия тренер был ограничен запретом определенных действий. Теперь он свободен. На сегодняшний день он числится среди тренеров клуба «Звезда Невы», где занималась потерпевшая.
По словам матери, девочка была вынуждена уйти из профессионального спорта на фоне домогательств и уголовного дела.