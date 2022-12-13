    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Переменная облачность, сильный снег

    Ощущается как -6

    2 м/с, вос

    748мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd62.77eur66.27

    Обвиненный в домогательствах к подростку тренер по тхэквондо избежал судимости, на его стороне оказалось время

    4393
    10 комментариев

    Суд в Петербурге прекратил уголовное дело в отношении тренера Рената Тухватуллина, но в глазах закона он не реабилитирован. Семья пострадавшей девочки хотела иного.

    О решении суда «Фонтанке» 13 декабря рассказала мама подростка. Дело по четырем эпизодам сексуальных домогательств к 15-летней девочке Приморский райсуд начал слушать в июне этого года, в процессе Тухватуллин болел, хворал и его адвокат. К 12 декабря сроки давности вышли, и тренер попросил на этом основании дело прекратить. Как отмечают адвокаты потерпевшей стороны, подавая ходатайство о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию, Тухватуллин опосредованно согласился, что виноват. Как уточнили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов, признание вины от тренера не прозвучало. Гособвинению нечего было возразить, семья подростка хотела, чтобы он услышал приговор.

    По версии следствия, тренер домогался девочки летом 2020 года — в спортшколе, в машине и на сборах. Связь спортсменки с Тухватуллиным подтверждала переписка в мессенджере, которую предоставила потерпевшая сторона. Как ранее писала «Фонтанка», узнав о процессуальной проверке, тренер избавился от своего мобильного телефона. Во время обысков похлопотала и его супруга — она спрятала всю технику и отказалась говорить куда.

    На время следствия тренер был ограничен запретом определенных действий. Теперь он свободен. На сегодняшний день он числится среди тренеров клуба «Звезда Невы», где занималась потерпевшая.

    По словам матери, девочка была вынуждена уйти из профессионального спорта на фоне домогательств и уголовного дела.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    мухомор13 Дек 2022 в 14:33
    Самое смешное, что когда его арестовали, появились десятки родителей других девочек, занимающихся у него, которые его яростно защищали. Дескать к их ребёнку он не домогался, значит всё хорошо. Факты предоставленной переписки, сокрытие всех устройств женой, протоколы допросов - ничего не действовало на них. они и сейчас уверены, что он лучший тренер на свете. Ну и наедятся, что их дочери не приглянутся тренеру. А так, всё отлично.
    В любом случае, что приговор, что прекращение по нереабилитирующим основаниям - для него не сильно всё меняется. Реального срока он всё равно бы не получил. А работать тренером с детьми он всё равно не сможет, по крайней мере легально. В обязательной справке о судимости по содержанию всё будет как если бы был приговор.
    Гражданский иск от семьи девочки безусловно должен быть.
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close