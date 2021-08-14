В Петербурге тренера по тхэквондо ограничили в действиях. Обвиняемый в педофилии лукавит

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 14 августа суд удовлетворил ходатайство следствия о запрете определённых действий в отношении Рената Тухватуллина. Сам он просил ограничиться подпиской о невыезде, настаивая, что скрываться не намерен, и найти его можно будет в квартире, где он живёт с женой и малолетним ребёнком, либо в спортзале за подготовкой спортсменов на чемпионаты.



Следователь в его благонадёжности не уверен. Узнав о процессуальной проверке, Тухватуллин избавился от своего мобильного телефона, которым пользовался с 2018 года и по которому, как уверено следствие, общался с потерпевшей. Доступа к телефону правоохранители так и не получили, другую технику также не нашли.

