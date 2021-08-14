В Петербурге тренера по тхэквондо ограничили в действиях. Обвиняемый в педофилии лукавит

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 14 августа суд удовлетворил ходатайство следствия о запрете определённых действий в отношении Рената Тухватуллина. Сам он просил ограничиться подпиской о невыезде, настаивая, что скрываться не намерен, и найти его можно будет в квартире, где он живёт с женой и малолетним ребёнком, либо в спортзале за подготовкой спортсменов на чемпионаты.
Следователь в его благонадёжности не уверен. Узнав о процессуальной проверке, Тухватуллин избавился от своего мобильного телефона, которым пользовался с 2018 года и по которому, как уверено следствие, общался с потерпевшей. Доступа к телефону правоохранители так и не получили, другую технику также не нашли.
Как заявил следователь, Тухватуллин слукавил и назвал местом проживания адрес в Ленобласти, а не квартиру, в которой живёт с семьёй. Её, конечно, установили, но интересующей оперативников техники в доме уже не было: супруга пояснила, что умышленно спрятала всё и отказалась говорить, куда.
Суд постановил до 11 октября запретить обвиняемому посещать массовые мероприятия и участвовать в них, использовать телефон, Интернет и почту, общаться с потерпевшей и свидетелями, а также выходить из дома с 9 часов утра до 8 часов вечера. Самые поздние группы начинают занятия в клубе в 20:00.
29-летний мастер спорта по тхэквондо ВТФ и тренер с более чем десятилетним стажем обвиняется в развратных действиях в отношении девочки, которой на тот момент было 15 лет. По версии следствия, спортсменку развратили летом прошлого года.