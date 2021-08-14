FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
73.47р86.22р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

В Петербурге тренера по тхэквондо ограничили в действиях. Обвиняемый в педофилии лукавит

Обвиняемый в развратных действиях петербургский тренер ограничен в действиях и общении

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения обвиняемому в педофилии тренеру по тхэквондо. Занятия в клубе единоборств ближайшие два месяца будут проходить без него.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 14 августа суд удовлетворил ходатайство следствия о запрете определённых действий в отношении Рената Тухватуллина. Сам он просил ограничиться подпиской о невыезде, настаивая, что скрываться не намерен, и найти его можно будет в квартире, где он живёт с женой и малолетним ребёнком, либо в спортзале за подготовкой спортсменов на чемпионаты.

Следователь в его благонадёжности не уверен. Узнав о процессуальной проверке, Тухватуллин избавился от своего мобильного телефона, которым пользовался с 2018 года и по которому, как уверено следствие, общался с потерпевшей. Доступа к телефону правоохранители так и не получили, другую технику также не нашли.

Как заявил следователь, Тухватуллин слукавил и назвал местом проживания адрес в Ленобласти, а не квартиру, в которой живёт с семьёй. Её, конечно, установили, но интересующей оперативников техники в доме уже не было: супруга пояснила, что умышленно спрятала всё и отказалась говорить, куда.

Суд постановил до 11 октября запретить обвиняемому посещать массовые мероприятия и участвовать в них, использовать телефон, Интернет и почту, общаться с потерпевшей и свидетелями, а также выходить из дома с 9 часов утра до 8 часов вечера. Самые поздние группы начинают занятия в клубе в 20:00.

29-летний мастер спорта по тхэквондо ВТФ и тренер с более чем десятилетним стажем обвиняется в развратных действиях в отношении девочки, которой на тот момент было 15 лет. По версии следствия, спортсменку развратили летом прошлого года.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний