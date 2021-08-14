В Петербурге тренер по тхэквондо задержан по подозрению в нездоровой тяге к юной спортсменке

Как стало известно «Фонтанке» 14 августа, два дня назад 29-летний старший тренер одного из клубов города по тхэквондо был задержан в следственном отделе по Приморскому району. В этот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о развратных действиях. Ночевал подозреваемый уже в изоляторе.



Заявление на него ещё в середине июля написала адвокат из Ульянки, которая воспитывает 16-летнюю дочь. Та рассказала матери о неподобающем поведении тренера. Летом прошлого года он якобы позволял себе лишнее по отношению к школьнице в спортзале, машине и в квартире на Ленинском проспекте.

