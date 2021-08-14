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В Петербурге тренер по тхэквондо задержан по подозрению в нездоровой тяге к юной спортсменке

Петербурженка заявила, что её дочь-подростка развращал спортивный тренер. Следственный комитет через месяц после обращения отреагировал уголовным делом, чемпион Европы в изоляторе.

Как стало известно «Фонтанке» 14 августа, два дня назад 29-летний старший тренер одного из клубов города по тхэквондо был задержан в следственном отделе по Приморскому району. В этот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о развратных действиях. Ночевал подозреваемый уже в изоляторе.

Заявление на него ещё в середине июля написала адвокат из Ульянки, которая воспитывает 16-летнюю дочь. Та рассказала матери о неподобающем поведении тренера. Летом прошлого года он якобы позволял себе лишнее по отношению к школьнице в спортзале, машине и в квартире на Ленинском проспекте.

Задержанный — мастер спорта по тхэквондо ВТФ, двукратный чемпион Европы, бронзовый призёр Всемирной универсиады. С 2017 года тренирует сборную Петербурга среди юношей, общий стаж работы превышает десять лет. Девушка-подросток, рассказавшая о его повышенном внимании, судя по странице в соцсети, также занимается тхэквондо, но тренируется в другом клубе.

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Комментарии (12)

RemyMartin
Отчаянной смелости все эти джентльмены, трудящиеся тренерами и преподавателями.
262260111
Она же в другой секции тренируется, вот и подослали, чтобы хорошего тренера убрать и конкурентов ослабить))
Zloi_prohozhiy
Мамашка, там похоже, с головой плохо дружит
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