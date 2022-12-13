    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -7

    3 м/с, вос

    748мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd62.77eur66.27

    В аэропорту Красноярска задержали подозреваемого в покушении на госизмену. ФСБ сорвала его вступление в ВСУ

    2370
    1 комментарий

    ФСБ возбудила уголовное дело о покушении на госизмену в отношении жителя Хакасии. По версии следствия, он пытался уехать из страны, чтобы воевать против России.

    О задержании мужчины из Абакана в аэропорту Красноярска Центр общественных связей службы безопасности сообщил 13 декабря. Россиянин якобы «инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды Вооруженных сил Украины для участия в их составе в боевых действиях».

    Перед тем, как покинуть страну, мужчина, по данным следствия, успел попортить административные здания органов власти Хакасии, за что его привлекли к ответственности за вандализм (часть 2 статьи 214 УК), пишет РИА Новости.

    Теперь задержанный стал фигурантом дела о покушении на госизмену. Статья 275 УК в июле была дополнена составом о переходе гражданина России на сторону противника в ходе вооружённого конфликта.

    При этом Baza пишет, что 60-летнего жителя Абакана задержали в конце июля. Он якобы собирался попасть на Украину через Астану и Молдавию. Дело о покушении на госизмену возбудили на прошлой неделе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close