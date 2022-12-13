В аэропорту Красноярска задержали подозреваемого в покушении на госизмену. ФСБ сорвала его вступление в ВСУ

ФСБ возбудила уголовное дело о покушении на госизмену в отношении жителя Хакасии. По версии следствия, он пытался уехать из страны, чтобы воевать против России.



О задержании мужчины из Абакана в аэропорту Красноярска Центр общественных связей службы безопасности сообщил 13 декабря. Россиянин якобы «инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды Вооруженных сил Украины для участия в их составе в боевых действиях».



Перед тем, как покинуть страну, мужчина, по данным следствия, успел попортить административные здания органов власти Хакасии, за что его привлекли к ответственности за вандализм (часть 2 статьи 214 УК), пишет РИА Новости.

