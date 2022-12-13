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    Местами даже и хорошо. Петербуржцы показали очищенные улицы

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    15 комментариев

    От снега очищены улицы в центре Петербурга и не только. Такие фотографии и видео «Фонтанке» утром во вторник, 13 декабря, прислали читатели.

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    читатель «Фонтанки»

    Коломенская улица

    читатель «Фонтанки»

    Кажется, что всё не так плохо. Местами даже и хорошо. Где еще почищено с утра? Присылайте нам фото и видео с адресом на почту или скидывайте в Telegram — соберем вместе полную картину.

    ЛАЙК5
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 15

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