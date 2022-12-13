Местами даже и хорошо. Петербуржцы показали очищенные улицы

От снега очищены улицы в центре Петербурга и не только. Такие фотографии и видео «Фонтанке» утром во вторник, 13 декабря, прислали читатели.
Поделиться
читатель «Фонтанки»
Коломенская улица
читатель «Фонтанки»
Сейчас
-3˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, снег
Ощущается как -7
3 м/с, вос
748мм
79%
Пробки
5/10
От снега очищены улицы в центре Петербурга и не только. Такие фотографии и видео «Фонтанке» утром во вторник, 13 декабря, прислали читатели.
читатель «Фонтанки»
Коломенская улица
читатель «Фонтанки»
Кажется, что всё не так плохо. Местами даже и хорошо. Где еще почищено с утра? Присылайте нам фото и видео с адресом на почту или скидывайте в Telegram — соберем вместе полную картину.
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.