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    Прокуратура проводит проверку после пожара в промзоне Невского района

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    Петербургская прокуратура организовала проверку после возгорания дома 123 на улице Бабушкина. На место происшествия для координации правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор Невского района Юрий Сулицкий. Об этом 13 декабря рассказала пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

    Прокуратура Санкт-Петербурга

    «В ходе проверки надзорным ведомством будут установлены все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.

    Прокуратура Санкт-Петербурга

    О пожаре рядом с территорией завода «Звезда» стало известно утром во вторник. На самом предприятии «Фонтанке» рассказали, что на их территории никаких происшествий не было. Как оказалось, горело здание индустриального парка в промзоне.

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