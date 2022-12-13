Прокуратура проводит проверку после пожара в промзоне Невского района

Петербургская прокуратура организовала проверку после возгорания дома 123 на улице Бабушкина. На место происшествия для координации правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор Невского района Юрий Сулицкий. Об этом 13 декабря рассказала пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Прокуратура Санкт-Петербурга
«В ходе проверки надзорным ведомством будут установлены все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.
Прокуратура Санкт-Петербурга
О пожаре рядом с территорией завода «Звезда» стало известно утром во вторник. На самом предприятии «Фонтанке» рассказали, что на их территории никаких происшествий не было. Как оказалось, горело здание индустриального парка в промзоне.