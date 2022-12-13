«Звезда»: В промзоне Невского района горит постройка, которая не имеет отношения к заводу

Завод «Звезда» утром 13 декабря сообщает, что на их территории никаких происшествий не было. В промзоне горит здание индустриального парка.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе завода, по одному с ними адресу расположен индустриальный парк с таким же названием, взятым из-за соседства. Судя по их сайту, площадь парка достигает 20 Га, арендовать можно цеха, склады и производственные помещения. К самому заводу парк отношения не имеет, у «Звезды» ничего не горит.

Как сообщалось ранее, пожар по адресу: Бабушкина, 123, начался после половины седьмого утра. Ему присвоили повышенный номер сложности, к девяти часам пламя локализовали на площади в 200 квадратных метров.