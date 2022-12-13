Забитую до смерти женщину нашли в петербургской коммуналке. Её обидчика оперативники нашли там, куда два века назад переселились эстонцы

Сотрудники уголовного розыска везут в Петербурге рецидивиста, который после шести месяцев свободы, поднял руку на женщину.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 13 декабря, тело 60-летней жительницы коммуналки на Наличной нашла её соседка около часа дня 25 ноября. Прибывшие на место эксперты зафиксировали, что злоумышленник не только жестоко избил пожилую женщину, но и порезал ей ноги.
Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
А 12 декабря работа уголовного розыска привела к логичному результату – задержанию 34-летнего подозреваемого. Он забрался в Гдовский район Псковской области, куда в середине 19 века массово переселялись эстонцы. Мужчину, который ранее был неоднократно судим за грабежи, а последний раз за нападения на мужчину с ножом, задержан пока в порядке статьи 91 (на двое суток).