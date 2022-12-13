    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -7

    2 м/с, ю-в

    749мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd62.77eur66.27

    Забитую до смерти женщину нашли в петербургской коммуналке. Её обидчика оперативники нашли там, куда два века назад переселились эстонцы

    1400
    обсудить

    Сотрудники уголовного розыска везут в Петербурге рецидивиста, который после шести месяцев свободы, поднял руку на женщину.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 13 декабря, тело 60-летней жительницы коммуналки на Наличной нашла её соседка около часа дня 25 ноября. Прибывшие на место эксперты зафиксировали, что злоумышленник не только жестоко избил пожилую женщину, но и порезал ей ноги.

    Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

    А 12 декабря работа уголовного розыска привела к логичному результату – задержанию 34-летнего подозреваемого. Он забрался в Гдовский район Псковской области, куда в середине 19 века массово переселялись эстонцы. Мужчину, который ранее был неоднократно судим за грабежи, а последний раз за нападения на мужчину с ножом, задержан пока в порядке статьи 91 (на двое суток).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close