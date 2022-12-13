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    Второй лазурный автобус застрял в снегах одной улицы на Васильевском острове

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    5 комментариев

    На улице Челюскина в Василеостровском районе застрял второй автобус. О первом стало известно вечером в понедельник — его толкали и откапывали даже дети. Видео очередного застрявшего транспорта 13 декабря «Фонтанке» отправил читатель.

    читатель «Фонтанки»

    Как видно на кадрах, остановился на месте тоже автобус 220-го маршрута.

    По словам жителя намыва, за первым автобусом ночью приехала спецтехника.

    Организатор перевозок в ночи сообщил об изменениях с 13 декабря трассы 220-го маршрута из-за метеоусловий. «Автобусы № 220 — укорочены до ул. Челюскина», — говорится в публикации во «ВКонтакте».

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    Комментарии 5

    VKuser15134690413 Дек 2022 в 10:18
    Когда я только увидел эти автобусы в городе летом, сразу сказал, что это распил бабла. Для Петербурга с его погодными катаклизмами они вообще не подходят. Нужно искать тех, кто одобрил покупку этих летних автобусов и призвать к ответу. А закупать нужно большие и тяжелые автобусы, собственно, как это и было раньше.
    +0−0
    vic_5e4cd1938d1a813 Дек 2022 в 09:50
    Похоже это распространённое явление.
    Видел утром уже два застрявших автобуса и пару обездвиженных троллейбусов. Первый автобус через 10 минут трепыханий как-то выбрался, но его место в этой ловушке тут же занял следующий. У остановок полно снега, опытные водители останавливаются более чем в метре от поребрика, иначе не выехать.
    Тем не менее, проезжая часть в целом и тротуары очищены неплохо с учётом нынешнего снегопада.
    +0−0
    tarakan13 Дек 2022 в 09:42
    да, и мы подождем весны, тогда, согласно принятому нами регламенту, снег обязательно перейдет в другое агрегатное состояние.
    +1−0
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