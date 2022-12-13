Второй лазурный автобус застрял в снегах одной улицы на Васильевском острове

На улице Челюскина в Василеостровском районе застрял второй автобус. О первом стало известно вечером в понедельник — его толкали и откапывали даже дети. Видео очередного застрявшего транспорта 13 декабря «Фонтанке» отправил читатель.
читатель «Фонтанки»
Как видно на кадрах, остановился на месте тоже автобус 220-го маршрута.
По словам жителя намыва, за первым автобусом ночью приехала спецтехника.
Организатор перевозок в ночи сообщил об изменениях с 13 декабря трассы 220-го маршрута из-за метеоусловий. «Автобусы № 220 — укорочены до ул. Челюскина», — говорится в публикации во «ВКонтакте».