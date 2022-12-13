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    Владелец «Стокманна» окончательно купил торговую онлайн-платформу Lamoda

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    1 комментарий

    Бизнесмен Яков Панченко, владеющий сетью АО «Стокманн», завершил сделку по покупке Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане. При этом за сотрудниками останутся их рабочие места, исполнительный директор Джери Калмис также не потеряет кресло. Об этом 12 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

    Lamoda останется онлайн-платформой по продаже товаров из сферы моды и красоты. Новый владелец пока не объявлял о намерениях менять что-либо.

    Новости о том, что Lamoda в скором времени перейдет Якову Панченко, начали появляться осенью. Стоимость сделки не раскрывалась.

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    Комментарии 1

    правду не задушишь не убьёшь!13 Дек 2022 в 01:04
    да какая разница китайцам кто здесь их барахло толкать будет.
    а уж скрепным и подавно.

    хе-хе.
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