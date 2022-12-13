Владелец «Стокманна» окончательно купил торговую онлайн-платформу Lamoda

Бизнесмен Яков Панченко, владеющий сетью АО «Стокманн», завершил сделку по покупке Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане. При этом за сотрудниками останутся их рабочие места, исполнительный директор Джери Калмис также не потеряет кресло. Об этом 12 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.



Lamoda останется онлайн-платформой по продаже товаров из сферы моды и красоты. Новый владелец пока не объявлял о намерениях менять что-либо.

Новости о том, что Lamoda в скором времени перейдет Якову Панченко, начали появляться осенью. Стоимость сделки не раскрывалась.