Lamoda сменит владельцев. Global Fashion Group продаст бизнес владельцу российского «Стокманна»

Международный холдинг Global Fashion Group (GFG) продаст бизнес онлайн-ретейлера Lamoda в России, Казахстане и Беларуси владельцу российского «Стокманна» Якову Панченко. Об этом 7 октября говорится в заявлении группы.
Закрытие сделки ожидается в ближайшие месяцы. Ее стоимость не раскрывается. Но GFG отмечает, что ожидает выручку в размере около 100 млн евро в дополнение к стоимости денежных средств, хранящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года.
Lamoda основана предпринимателями из Германии Нильсом Тонзеном, Домиником Пикером, Флорианом Янсеном и Буркхардом Биндером в 2011 году. Ретейлер работает на рынках России, Белоруссии, Украины и Казахстана. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка российского ООО «Купишуз» в 2021 году составила 48,5 млрд рублей, убыток — 631 млн рублей. Ранее сообщалось, что после начала спецоперации на Украине Global Fashion Group приостановил инвестиции в Lamoda.
В состав Global Fashion Group, кроме Lamoda, входят онлайн-площадка Dafiti, работающая в странах Латинской Америки, Zalora — в Юго-Восточной Азии, The Iconic — в Австралии и Новой Зеландии.
Яков Панченко получил права на бренд «Стокманн» в России после ухода из страны одноименного финского ретейлера. Сообщалось, что лицензия на использование бренда действует до 2034 года.