    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, зап

    760мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.25eur58.24
    Отказ от мобилизацииПремия ФонтанкиКуда пойти на выходныхСправочник мобилизацииСуицид в КаменкеОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Lamoda сменит владельцев. Global Fashion Group продаст бизнес владельцу российского «Стокманна»

    1214
    обсудить

    Международный холдинг Global Fashion Group (GFG) продаст бизнес онлайн-ретейлера Lamoda в России, Казахстане и Беларуси владельцу российского «Стокманна» Якову Панченко. Об этом 7 октября говорится в заявлении группы.

    Закрытие сделки ожидается в ближайшие месяцы. Ее стоимость не раскрывается. Но GFG отмечает, что ожидает выручку в размере около 100 млн евро в дополнение к стоимости денежных средств, хранящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года.

    Lamoda основана предпринимателями из Германии Нильсом Тонзеном, Домиником Пикером, Флорианом Янсеном и Буркхардом Биндером в 2011 году. Ретейлер работает на рынках России, Белоруссии, Украины и Казахстана. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка российского ООО «Купишуз» в 2021 году составила 48,5 млрд рублей, убыток — 631 млн рублей. Ранее сообщалось, что после начала спецоперации на Украине Global Fashion Group приостановил инвестиции в Lamoda.

    В состав Global Fashion Group, кроме Lamoda, входят онлайн-площадка Dafiti, работающая в странах Латинской Америки, Zalora — в Юго-Восточной Азии, The Iconic — в Австралии и Новой Зеландии.

    Яков Панченко получил права на бренд «Стокманн» в России после ухода из страны одноименного финского ретейлера. Сообщалось, что лицензия на использование бренда действует до 2034 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close