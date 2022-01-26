FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -5
78.64р88.93р
ТЕМА ДНЯ

Смольный вводит новые ограничения из-за COVID-19

Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Сбер покупает российский «Стокманн»

1
Печать

Сбер планирует купить российский fashion-ретейлер «Стокманн». Стороны намерены подписать обязывающее соглашение по приобретению 100 % компании в первой половине 2022 года. Об этом 26 января сообщает Сбер.

Соглашение подпишут после комплексной инвестиционной проверки, получения корпоративных одобрений участников сделки и согласования от ФАС. Предполагается, что «Стокманн» объединится с маркетплейсом «СберМегаМаркет».

«Объединение экспертизы компаний позволит усилить позиции Сбера в индустрии электронной коммерции, кратно увеличить долю GMV fashion от общего оборота ecom-сервисов экосистемы, а также реализовать ряд новых возможностей для развития сегмента», — сказано в сообщении банка.

Как в связи с этим изменится роль в компании председателя совета директоров российского «Стокманна» Якова Панченко, не уточняется.

Новость дополняется.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний