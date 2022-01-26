Сбер покупает российский «Стокманн»

Сбер планирует купить российский fashion-ретейлер «Стокманн». Стороны намерены подписать обязывающее соглашение по приобретению
Соглашение подпишут после комплексной инвестиционной проверки, получения корпоративных одобрений участников сделки и согласования от ФАС. Предполагается, что «Стокманн» объединится с маркетплейсом «СберМегаМаркет».
«Объединение экспертизы компаний позволит усилить позиции Сбера в индустрии электронной коммерции, кратно увеличить долю GMV fashion от общего оборота ecom-сервисов экосистемы, а также реализовать ряд новых возможностей для развития сегмента», — сказано в сообщении банка.
Как в связи с этим изменится роль в компании председателя совета директоров российского «Стокманна» Якова Панченко, не уточняется.
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