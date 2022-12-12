Горка у Пулковской обсерватории стала непреодолимым препятствием для фур

Порядка восьми фур встали перед горкой у обсерватории на Пулковском шоссе. Кадрами стоящих на аварийке грузовиков вечером 12 декабря делятся пользователи соцсетей. По словам очевидцев, на дороге работает трактор, автомобилистам остается аккуратно объезжать фуры. Сервис «Яндекс.Пробки» фиксирует затор в районе скользкого подъема.
«фонтанка.ру»
Загруженность петербургских дорог к одиннадцати вечера снизилась до 3 баллов. После шести она достигала максимальных 10 баллов. О том как жители города добирались с работы домой — в материале «Фонтанки».