    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Пасмурно, сильный снег

    Ощущается как -11

    1 м/с, вос

    749мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd62.77eur66.27

    Горка у Пулковской обсерватории стала непреодолимым препятствием для фур

    394
    1 комментарий

    Порядка восьми фур встали перед горкой у обсерватории на Пулковском шоссе. Кадрами стоящих на аварийке грузовиков вечером 12 декабря делятся пользователи соцсетей. По словам очевидцев, на дороге работает трактор, автомобилистам остается аккуратно объезжать фуры. Сервис «Яндекс.Пробки» фиксирует затор в районе скользкого подъема.

    «фонтанка.ру»

    Загруженность петербургских дорог к одиннадцати вечера снизилась до 3 баллов. После шести она достигала максимальных 10 баллов. О том как жители города добирались с работы домой — в материале «Фонтанки».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    правду не задушишь не убьёшь!12 Дек 2022 в 23:23
    где цепи водятлы иль денег нет?

    хе-хе.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close