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    Экономика и санкции

    ЕС не смог согласовать новый пакет антироссийских санкций, переговоры продолжатся

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    3 комментария

    До конца недели главы МИД стран Евросоюза рассчитывают согласовать и утвердить новый, девятый, пакет антироссийских санкций. Пока что согласовать удалось только часть списка.

    О том, что с ходу не получилось достигнуть единогласия, 12 декабря рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель. В списке порядка 200 физлиц, некоторые из них вызвали среди министров споры.

    «Решение будет позднее. Мы надеемся согласовать их до конца недели», — отметил Боррель (цитата по ТАСС).

    Ранее сообщалось, что в девятый пакет санкций включены два российских банка, телекомпании и ряд физлиц, включая певца Григория Лепса, режиссера Никиту Михалкова, телеведущего Бориса Корчевникова и семью миллиардера Юрия Ковальчука.

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    Комментарии 3

    Kezevo12 Дек 2022 в 21:33
    Визы им онулируйте всем в списке, пусть сидят скрепой и путриотизмом наслаждаются и вобла закончится через неделю... А так это все игра ..
    +0−0
    Нетот Фонтан12 Дек 2022 в 21:28
    Споры идут о кандидатуре Дмитрия Пучкова-Гобли.
    +0−0
    triton197712 Дек 2022 в 21:20
    Да родят очередную санкционную порцию рано или поздно, на этот счет нынешний ЕС к сожалению "гиперплодовиты".
    +0−1
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