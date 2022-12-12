ЕС не смог согласовать новый пакет антироссийских санкций, переговоры продолжатся

До конца недели главы МИД стран Евросоюза рассчитывают согласовать и утвердить новый, девятый, пакет антироссийских санкций. Пока что согласовать удалось только часть списка.

О том, что с ходу не получилось достигнуть единогласия, 12 декабря рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель. В списке порядка 200 физлиц, некоторые из них вызвали среди министров споры.

«Решение будет позднее. Мы надеемся согласовать их до конца недели», — отметил Боррель (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, что в девятый пакет санкций включены два российских банка, телекомпании и ряд физлиц, включая певца Григория Лепса, режиссера Никиту Михалкова, телеведущего Бориса Корчевникова и семью миллиардера Юрия Ковальчука.