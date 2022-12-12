И снова Лепс. Певец попал в проект нового санкционного списка Евросоюза

Девятый пакет санкций Евросоюза в отношении российских компаний и физических лиц может коснуться певца Григория Лепса, Дмитрия (Гоблина) Пучкова и семьи Ковальчука.

Предварительный список публикуют европейские СМИ 12 декабря. По данным EUobserver, в нем 144 фамилии. В их числе Григорий Лепс, которому только что удалось загладить конфликт с жителем Петербурга, блогер Дмитрий (Гоблин) Пучков, режиссер Никита Михалков, телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким, а также пять руководителей с телеканалов РЕН ТВ и RT.

Также персональные санкции «заслужили» члены семьи Юрия Ковальчука, предлагается запретить выдачу виз четверым его родственникам. В их числе супруга Юрия Татьяна, в формулировке указывается, что она владеет долей курорта «Игора» под Петербургом, где «праздновала свадьбу дочь Путина».