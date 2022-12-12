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    Экономика и санкции

    И снова Лепс. Певец попал в проект нового санкционного списка Евросоюза

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    5 комментариев

    Девятый пакет санкций Евросоюза в отношении российских компаний и физических лиц может коснуться певца Григория Лепса, Дмитрия (Гоблина) Пучкова и семьи Ковальчука.

    Предварительный список публикуют европейские СМИ 12 декабря. По данным EUobserver, в нем 144 фамилии. В их числе Григорий Лепс, которому только что удалось загладить конфликт с жителем Петербурга, блогер Дмитрий (Гоблин) Пучков, режиссер Никита Михалков, телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким, а также пять руководителей с телеканалов РЕН ТВ и RT.

    Также персональные санкции «заслужили» члены семьи Юрия Ковальчука, предлагается запретить выдачу виз четверым его родственникам. В их числе супруга Юрия Татьяна, в формулировке указывается, что она владеет долей курорта «Игора» под Петербургом, где «праздновала свадьбу дочь Путина».

    Что касается экономики, то проект предполагает эмбарго на инвестиции в российский горнодобывающий сектор и запрет на продажу технологий двойного назначения 169 российским компаниям. Также могут быть заморожены активы Московского кредитного банка и Дальневосточного банков.

    Под санкции могут попасть и российские телеканалы. Вещательных лицензий лишатся, если санкционный проект не изменится, НТВ, «Россия 1» и РЕН ТВ. Рассматривается вопрос о заморозке активов ВГТРК, «Национальной Медиа Группы» и АНО «ТВ-Новости» (учредитель RT).

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    Комментарии 5

    Mustamyaki12 Дек 2022 в 17:59
    В этих списках не хватает Барецкого!
    +2−0
    OttoVonNasmorck12 Дек 2022 в 17:47
    С «Национальной Медиа Группой» надо поосторожнее. Можно обидеть Леди Гаагу.
    +2−1
    твой отэц ля12 Дек 2022 в 17:44
    так это он Бобрелю в нарды предлагал сыграть?
    +1−0
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