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    Подорван автомобиль первого вице-губернатора Херсонской области. Погиб водитель

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    В Херсонской области неизвестные подорвали автомобиль первого вице-губернатора региона Виталия Булюка. Чиновник ранен, его водитель погиб на месте. Об этом вечером 12 декабря сообщил журналистам глава минздрава Херсонской области Вадим Ильмиев.

    По данным «Интерфакса», состояние Булюка оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Как заявил Ильмиев, по его информации, сработала мина направленного действия, автомобиль сгорел. Что касается вице-губернатора, то он сейчас находится в одной из больниц региона.

    В администрации Херсонской области Булюк курирует вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов.

    Напомним, в ноябре в результате ДТП погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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