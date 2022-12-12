Как Петербург завалило снегом

«Фонтанка» внимательно следила за снежным циклоном в Петербурге 12 декабря. Наши корреспонденты весь день работали на улицах.



Еще ночью циклон «Биргит» начал заваливать город снегом, а утром петербургские дороги уже сковали девятибальные пробки. К вечеру они стали десятибальными. Скоро в Петербурге ввели желтый уровень погодной опасности. В Пулково начались задержки рейсов, а самолёты уходили на запасные аэродромы.