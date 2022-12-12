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    ТЕМА ДНЯ

    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    Как Петербург завалило снегом

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    «Фонтанка» внимательно следила за снежным циклоном в Петербурге 12 декабря. Наши корреспонденты весь день работали на улицах.

    Еще ночью циклон «Биргит» начал заваливать город снегом, а утром петербургские дороги уже сковали девятибальные пробки. К вечеру они стали десятибальными. Скоро в Петербурге ввели желтый уровень погодной опасности. В Пулково начались задержки рейсов, а самолёты уходили на запасные аэродромы.

    Весь день чиновники Смольного выпускали дежурные отчеты о героической работе коммунальных служб, а горожане бесконечно жаловались на качество уборки дворов и дорог.

    Подробнее хронику этого дня — на фото и видео — смотрите в нашей трансляции.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 1

    Alex00012 Дек 2022 в 19:41
    Чего там завалило-то? Снега, ну, да, "теперь есть чутка".
    Самое весёлое, что убирать даже не пытались, судя по всему.
    Т.е. показуха по уборке снега была такая показуха.
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