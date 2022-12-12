Посольство Франции в Москве получило посылку от имени умершего с мертвым грызуном и пауком

Посылка со странным содержимым пришла в посольство Франции в Москве из Крыма. Отправление было подписано фамилией скончавшегося продюсера.



Как 12 декабря рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, посылка пришла еще на прошлой неделе. Внутри были мертвая мышь и мертвый паук. Отправителем числился некто под фамилией Нотарианни из Крыма. Сотрудница посольства обратилась в полицию.



Как отметил источник агентства, в июне французское посольство уже получало посылку от этого же отправителя, но с костями и письмом.