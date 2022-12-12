    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, сильный снег

    Ощущается как -11

    2 м/с, с-в

    750мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    9/10

    usd62.38eur65.84
    ТЕМА ДНЯ

    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    Посольство Франции в Москве получило посылку от имени умершего с мертвым грызуном и пауком

    2896
    10 комментариев

    Посылка со странным содержимым пришла в посольство Франции в Москве из Крыма. Отправление было подписано фамилией скончавшегося продюсера.

    Как 12 декабря рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, посылка пришла еще на прошлой неделе. Внутри были мертвая мышь и мертвый паук. Отправителем числился некто под фамилией Нотарианни из Крыма. Сотрудница посольства обратилась в полицию.

    Как отметил источник агентства, в июне французское посольство уже получало посылку от этого же отправителя, но с костями и письмом.

    Пьетро Нотарианни, выступивший продюсером ряда известных кинокартин («Гибель богов» и «Леопард» Лукино Висконти, «Интервью» Федерико Феллини), скончался в Риме еще в 2006 году.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    Pilat12 Дек 2022 в 19:31
    Хороший почин.
    +1−1
    Zet12 Дек 2022 в 19:28
    "Мертвые не хвалят, не бранят
    Не стреляют, не шумят
    Мертвые не сеют, не поют
    Не умеют, не живут."
    (с)
    +0−0
    своих не бросаем12 Дек 2022 в 19:09
    когда руководство страны состоит из гопников.
    +2−3
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close