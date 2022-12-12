Двукратный чемпион Олимпийских игр выжил после авиакатастрофы в Кении

Двукратный олимпийский чемпион, мировой рекордсмен в беге на 800 м Дэвид Рудиша выжил после крушения самолёта в Кении. Об этом сообщил местный портал Nation.



По данным издания, авиакатастрофа произошла в минувшую субботу, когда кенийские спортсмены возвращались после соревнований. У легкомоторного самолёта возникли проблемы с двигателем, в результате он упал через несколько минут после того, как начал набирать высоту.



На борту в общей сложности находилось шесть человек, все выжили, а травмы получили незначительные. Рудиша при этом даже попозировал на фоне разбившегося самолёта.

