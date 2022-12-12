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    Двукратный чемпион Олимпийских игр выжил после авиакатастрофы в Кении

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    Двукратный олимпийский чемпион, мировой рекордсмен в беге на 800 м Дэвид Рудиша выжил после крушения самолёта в Кении. Об этом сообщил местный портал Nation.

    По данным издания, авиакатастрофа произошла в минувшую субботу, когда кенийские спортсмены возвращались после соревнований. У легкомоторного самолёта возникли проблемы с двигателем, в результате он упал через несколько минут после того, как начал набирать высоту.

    На борту в общей сложности находилось шесть человек, все выжили, а травмы получили незначительные. Рудиша при этом даже попозировал на фоне разбившегося самолёта.

    33-летний Дэвид Рудиша — чемпион Олимпийских игр в 2012 и 2016 годах, а также чемпион мира в 2011 и 2015г. Ему принадлежит действующий рекорд мира в беге на 800 м — 1 минута 40,91 секунды.

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