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    В Петербурге — 9 баллов. На Репнинской собралась пробка из автобусов

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    Пробки на дорогах Петербурга вечером 12 декабря быстро доросли до 9 баллов. Движение уплотняют снег и аварии.

    Загруженность петербургских дорог в понедельник на 2–3 бала превышает обычную весь день. Семибалльные пробки собрались в городе уже в 16 часов. К пяти часам вечера они выросли до 8 баллов, а уже в начале шестого — до 9. По данным «Яндекс.Пробок», это на 4 балла больше обычного для вечера понедельника.

    Необычно плотная пробка скопилась на Невском проспекте, Гончарной и Полтавской улицах, площади и мосту Александра Невского и Заневском проспекте. Затор растянулся на 4,8 километра от Садовой улицы до Новочеркасского проспекта. Проспект Обуховской Обороны из центра уже загружен на 10 баллов. По-прежнему многокилометровая пробка на внутреннем кольце КАД.

    На Репнинской улице собралась большая пробка из автобусов. Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Елена, на пересечении Репнинской и Брюсовской улиц, возле железнодорожной станции Пискаревка, столкнулись два автобуса, из-за чего проезд оказался заблокирован.

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