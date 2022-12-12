В Петербурге прошёл первый чемпионат России по рейсраннингу

В Петербурге в Академии лёгкой атлетики прошёл чемпионат России для спортсменов с повреждением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В программе соревнований впервые была заявлена новая дисциплина — забег на беговелах для лиц с ПОДА.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из Петербурга, Москвы, Брянской и Волгоградской областей. Северную столицу представляли шесть спортсменов, двое из них — Ольга Шарова и Андрей Антипов — стали победителями чемпионата, рассказали «Фонтанке» в благотворительном фонде «Точка опоры», который поддерживает паралимпийцев.



Рейсранн — трехколесный беговел, имеющий седло, упор для груди, руль с ручной тормозной системой. Бегом на рейсраннах могут эффективно и безопасно заниматься спортсмены даже с тяжелыми формами церебрального паралича — с поражениями ног и одной или обеих рук.

Фото: предоставлено БФ «Точка опоры» Фото: предоставлено БФ «Точка опоры» Фото: предоставлено БФ «Точка опоры» Поделиться Поделиться



