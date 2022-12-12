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    В Петербурге прошёл первый чемпионат России по рейсраннингу

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    5 комментариев

    В Петербурге в Академии лёгкой атлетики прошёл чемпионат России для спортсменов с повреждением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В программе соревнований впервые была заявлена новая дисциплина — забег на беговелах для лиц с ПОДА.

    В соревнованиях принимали участие спортсмены из Петербурга, Москвы, Брянской и Волгоградской областей. Северную столицу представляли шесть спортсменов, двое из них — Ольга Шарова и Андрей Антипов — стали победителями чемпионата, рассказали «Фонтанке» в благотворительном фонде «Точка опоры», который поддерживает паралимпийцев.

    Рейсранн — трехколесный беговел, имеющий седло, упор для груди, руль с ручной тормозной системой. Бегом на рейсраннах могут эффективно и безопасно заниматься спортсмены даже с тяжелыми формами церебрального паралича — с поражениями ног и одной или обеих рук.

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    «Когда я впервые сел на рейсранн, я как будто заново родился, но на этот раз здоровым и умеющим бегать», — поделился своими впечатлениями Георгий Пелехов, спортсмен с ДЦП.

    Для России бег на рейсраннах — относительно новая спортивная дисциплина, дебютировала только в 2020 году на чемпионате России по лёгкой атлетике спорта лиц с ПОДА в качестве выставочной дисциплины, забеги проводились вне конкурсной программы.

    «Сейчас эта дисциплина меняется в положительную сторону. Идёт интеграция рейсраннинга в медальную программу соревнований. В этот переломный момент нам особенно была важна поддержка. Благодаря помощи фонда «Точка опоры» у нас практически каждый спортсмен со своим рейсранном», — говорит Игорь Ворошин, старший тренер сборной Санкт-Петербурга по лёгкой атлетике для лиц с ПОДА.

    Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» помогает петербургским спортсменам с инвалидностью с 2010 года. Деятельность фонда направлена на развитие и популяризацию адаптивного спорта и формирование уважительного отношения к индивидуальным особенностям человека.

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    Комментарии 5

    Avs715312 Дек 2022 в 18:11
    От race running до ray sranning полпука...
    +0−0
    DMaster12 Дек 2022 в 17:52
    Хоть бы "рейс-раннинг" тогда писали бы, а то у меня первый вопрос возник - по какому такому сраннингу?
    +2−0
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