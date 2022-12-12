В Петербурге прошёл первый чемпионат России по рейсраннингу

В Петербурге в Академии лёгкой атлетики прошёл чемпионат России для спортсменов с повреждением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В программе соревнований впервые была заявлена новая дисциплина — забег на беговелах для лиц с ПОДА.
В соревнованиях принимали участие спортсмены из Петербурга, Москвы, Брянской и Волгоградской областей. Северную столицу представляли шесть спортсменов, двое из них — Ольга Шарова и Андрей Антипов — стали победителями чемпионата, рассказали «Фонтанке» в благотворительном фонде «Точка опоры», который поддерживает паралимпийцев.
Рейсранн — трехколесный беговел, имеющий седло, упор для груди, руль с ручной тормозной системой. Бегом на рейсраннах могут эффективно и безопасно заниматься спортсмены даже с тяжелыми формами церебрального паралича — с поражениями ног и одной или обеих рук.
«Когда я впервые сел на рейсранн, я как будто заново родился, но на этот раз здоровым и умеющим бегать», — поделился своими впечатлениями Георгий Пелехов, спортсмен с ДЦП.
Для России бег на рейсраннах — относительно новая спортивная дисциплина, дебютировала только в 2020 году на чемпионате России по лёгкой атлетике спорта лиц с ПОДА в качестве выставочной дисциплины, забеги проводились вне конкурсной программы.
«Сейчас эта дисциплина меняется в положительную сторону. Идёт интеграция рейсраннинга в медальную программу соревнований. В этот переломный момент нам особенно была важна поддержка. Благодаря помощи фонда «Точка опоры» у нас практически каждый спортсмен со своим рейсранном», — говорит Игорь Ворошин, старший тренер сборной Санкт-Петербурга по лёгкой атлетике для лиц с ПОДА.