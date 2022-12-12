    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -10

    2 м/с, с-в

    752мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd62.38eur65.84
    ТЕМА ДНЯ

    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    С метелью в петербургских дворах пытаются справиться 6500 дворников

    851
    4 комментария

    700 тракторов и еще 500 специальных снегоуборочных машин находятся в распоряжении коммунальных служб, которые расчищают петербургские дворы.

    По данным Жилищного комитета, вместе с техникой во дворах работают 6 500 дворников. В их задачи в первую очередь входит очистка проездов и проходов к контейнерным площадкам, садам, школам и парадным. Отмечается, что из-за метели все расчищенное быстро заметается вновь.

    «После окончания снегопада районные коммунальные службы приступят к комплексному устранению его последствий», — добавили в жилкоме и попросили проследить, чтобы машины не мешали снегоуборочной технике.

    12 декабря в Петербурге весь день будут ветер и снег, непогода стихнет только на следующие сутки. Подробнее в нашем онлайне.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    27482170812 Дек 2022 в 16:15
    перед зимой Смольный доблестно рапортовал,что готовы ,вот и посмотрим, хотя начало уже видно ,печально ,что никто не понесет ответственности
    +1−0
    27482170812 Дек 2022 в 16:11
    6500 дворников, круто , а какой город имеется ввиду?
    +1−0
    ROST12 Дек 2022 в 15:57
    Видишь дворника? А он есть.

    Дворников видимо тоже снегом замело, раз их не видно, но они есть :)
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close