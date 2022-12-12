С метелью в петербургских дворах пытаются справиться 6500 дворников

700 тракторов и еще 500 специальных снегоуборочных машин находятся в распоряжении коммунальных служб, которые расчищают петербургские дворы.

По данным Жилищного комитета, вместе с техникой во дворах работают 6 500 дворников. В их задачи в первую очередь входит очистка проездов и проходов к контейнерным площадкам, садам, школам и парадным. Отмечается, что из-за метели все расчищенное быстро заметается вновь.

«После окончания снегопада районные коммунальные службы приступят к комплексному устранению его последствий», — добавили в жилкоме и попросили проследить, чтобы машины не мешали снегоуборочной технике.