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    Борис Гребенщиков выступит в замке Эстерхази, где четверть века творил Йозеф Гайдн

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    Борис Гребенщиков продолжает серию выступлений на необычных площадках — 21 января в ансамбле БГ+ он выступит в зале Йозефа Гайдна в замке Эстерхази.

    Фото: bgplus.live
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    «Из всего творчества группы «Аквариум» за полвека будут выбраны те песни и композиции, которые будут наиболее соответствовать духу места», — говорится в анонсе концерта.

    Замок Эстерхази расположен в Айзенштадте, недалеко от Вены по направлению к венгерской границе. Усадьба была отстроена в 1663–1672 годы в стиле барокко. Ее название известно всем выпускникам музыкальных школ как легендарное место: тут более четверти века был придворным капельмейстером князей Эстерхази композитор Йозеф Гайдн. Здесь было написано большинство его сочинений, в годы службы у Эстерхази он получил международную известность.

    В 2019 году местом проведения концерта Бориса Гребенщикова и музыкантов его ансамбля стала пещера — древние каменоломни под Старым городом Иерусалима.

    Фото: bgplus.live

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