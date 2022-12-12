Борис Гребенщиков выступит в замке Эстерхази, где четверть века творил Йозеф Гайдн

Борис Гребенщиков продолжает серию выступлений на необычных площадках — 21 января в ансамбле БГ+ он выступит в зале Йозефа Гайдна в замке Эстерхази.
«Из всего творчества группы «Аквариум» за полвека будут выбраны те песни и композиции, которые будут наиболее соответствовать духу места», — говорится в анонсе концерта.
Замок Эстерхази расположен в Айзенштадте, недалеко от Вены по направлению к венгерской границе. Усадьба была отстроена в 1663–1672 годы в стиле барокко. Ее название известно всем выпускникам музыкальных школ как легендарное место: тут более четверти века был придворным капельмейстером князей Эстерхази композитор Йозеф Гайдн. Здесь было написано большинство его сочинений, в годы службы у Эстерхази он получил международную известность.
В 2019 году местом проведения концерта Бориса Гребенщикова и музыкантов его ансамбля стала пещера — древние каменоломни под Старым городом Иерусалима.