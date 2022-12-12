МВД объявило в розыск сооснователя петербургской «Партии мертвых» Евстропова

МВД объявило в федеральный розыск одного из основателей петербургского арт-проекта «Партия мертвых» Максима Евстропова. Как убедилась 12 декабря «Фонтанка», информация об этом содержится в базе ведомства.
В карточке на имя Евстропова говорится, что он «разыскивается по статье УК». О какой именно статье идет речь, не уточняется.
«Я точно не знаю, с чем это связано. Вероятно, с делом об оскорблении чувств верующих, но, может быть, и с чем-то другим», — рассказал художник «Фонтанке». По словам Евстропова, сейчас он находится не в России.
В начале сентября у активистов «Партии мертвых» проходили обыски в рамках уголовного дела об оскорблении чувств верующих. По версии следствия, участники объединения проводили акции на воинских захоронениях и городских кладбищах.