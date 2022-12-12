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    МВД объявило в розыск сооснователя петербургской «Партии мертвых» Евстропова

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    4 комментария

    МВД объявило в федеральный розыск одного из основателей петербургского арт-проекта «Партия мертвых» Максима Евстропова. Как убедилась 12 декабря «Фонтанка», информация об этом содержится в базе ведомства.

    Фото: Скриншот карточки базы МВД
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    В карточке на имя Евстропова говорится, что он «разыскивается по статье УК». О какой именно статье идет речь, не уточняется.

    «Я точно не знаю, с чем это связано. Вероятно, с делом об оскорблении чувств верующих, но, может быть, и с чем-то другим», — рассказал художник «Фонтанке». По словам Евстропова, сейчас он находится не в России.

    В начале сентября у активистов «Партии мертвых» проходили обыски в рамках уголовного дела об оскорблении чувств верующих. По версии следствия, участники объединения проводили акции на воинских захоронениях и городских кладбищах.

    Фото: Скриншот карточки базы МВД

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    Комментарии 4

    Local12 Дек 2022 в 15:44
    В пику им надо создать "Партию живых", с молодежной организацией этой партии "Живчики".
    +0−0
    Карабас Барабас12 Дек 2022 в 15:00
    Аиду направили запрос с категорическим требованием, выдать всех.
    +0−0
    OttoVonNasmorck12 Дек 2022 в 14:59
    Новая партия Жириновского?
    +2−0
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