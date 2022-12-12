Петербург заметает. «Окошко» в туче над городом — ненадолго

Снегопад в Петербурге немного стих, но скоро он начнётся с новой силой. Метель гуляла по городу всю первую половину дня.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Туча снова (как и на прошлой неделе) образовала «окошко» над Петербургом — вот так выглядит в 14:30 схема осадков «Яндекс.Погоды». Более интенсивный снегопад идёт над Финским заливом. По данным сервиса, минус 7–8 в городе сейчас ощущаются как минус 16.
Погода успокоится только завтра, и станет на пару градусов теплее. Онлайн-трансляцию, посвящённую погоде, смотрите на «Фонтанке».