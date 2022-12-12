У Госдумы протекла крыша

Погода в Москве 12 декабря творит удивительное. Дождь не только на улицах, но и в помещениях, причём в стратегически важных.



Как сообщает MSK1, сначала очевидец рассказал о небольшом потопе в аэропорту Шереметьево: там вода лилась с потолка на перрон аэроэкспресса. А затем стало известно о протечке в Госдуме. Судя по всему, протекла кровля, и вода залила красную ковровую дорожку.

