У Госдумы протекла крыша

Погода в Москве 12 декабря творит удивительное. Дождь не только на улицах, но и в помещениях, причём в стратегически важных.
Как сообщает MSK1, сначала очевидец рассказал о небольшом потопе в аэропорту Шереметьево: там вода лилась с потолка на перрон аэроэкспресса. А затем стало известно о протечке в Госдуме. Судя по всему, протекла кровля, и вода залила красную ковровую дорожку.
В аэропортах до сих пор задержки рейсов. Сложно и пассажирам общественного транспорта, и поездов. На Белорусском вокзале перегородили выходы, так как с крыши падает лёд.
По данным городского хозяйства Москвы, меньше чем за сутки в отдельных районах города выпало больше половины месячной нормы осадков. Дождь превращает в воду и лежавший несколько дней снег. В ликвидации последствий непогоды задействованы более 80 тысяч сотрудников городских служб и свыше 11 тысяч единиц техники, скатные кровли и выступающие элементы фасадов чистят от снега и наледи с помощью автовышек.
В Петербурге сегодня тоже интенсивные осадки, но твёрдые. Как Северная столица переживает снегопад и метель, смотрите в онлайн-трансляции на «Фонтанке».