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    ТЕМА ДНЯ

    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    У Госдумы протекла крыша

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    16 комментариев

    Погода в Москве 12 декабря творит удивительное. Дождь не только на улицах, но и в помещениях, причём в стратегически важных.

    Как сообщает MSK1, сначала очевидец рассказал о небольшом потопе в аэропорту Шереметьево: там вода лилась с потолка на перрон аэроэкспресса. А затем стало известно о протечке в Госдуме. Судя по всему, протекла кровля, и вода залила красную ковровую дорожку.

    В аэропортах до сих пор задержки рейсов. Сложно и пассажирам общественного транспорта, и поездов. На Белорусском вокзале перегородили выходы, так как с крыши падает лёд.

    По данным городского хозяйства Москвы, меньше чем за сутки в отдельных районах города выпало больше половины месячной нормы осадков. Дождь превращает в воду и лежавший несколько дней снег. В ликвидации последствий непогоды задействованы более 80 тысяч сотрудников городских служб и свыше 11 тысяч единиц техники, скатные кровли и выступающие элементы фасадов чистят от снега и наледи с помощью автовышек.

    Фото: Городское хозяйство Москвы
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    Городское хозяйство Москвы

    В Петербурге сегодня тоже интенсивные осадки, но твёрдые. Как Северная столица переживает снегопад и метель, смотрите в онлайн-трансляции на «Фонтанке».

    Фото: Городское хозяйство Москвы

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    Комментарии 14

    Devis12 Дек 2022 в 14:18
    А будет инфа про тех кто крышевал ремонт крыши?
    +0−0
    funtanka12 Дек 2022 в 14:09
    Зря дождь закрыли. Глядишь и везде бы протекла, а халатов нашьём не проблема, ради такого дела.
    +0−1
    paniker12 Дек 2022 в 13:46
    Тот случай, когда дальше заголовка читать не надо.
    +1−0
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