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    Полиция ищет девушку, замуровавшую семью при помощи монтажной пены в Нижнем Тагиле

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    4 комментария

    В Нижнем Тагиле девушка замуровала семью в квартире при помощи монтажной пены. Пострадавшие опубликовали в соцсетях запись с камер, пишет 12 декабря издание E1.ru.

    Инцидент произошел 11 декабря. По словам пострадавшей, девушка легко проникла в дом, по всей видимости, открыв дверь своими ключами. «Проснувшись, неожиданно для себя мы узнали, что оказались замурованными в собственной же квартире. Мы по жизни неконфликтные люди. Искренне надеемся, что это была ошибка», — рассказала пострадавшая.

    Личность девушки с пеной, по словам семьи, им неизвестна. Также они утверждают, что врагов у них нет.

    Как в пресс-службе МВД Нижнего Тагила рассказали E1, хозяйка замурованной квартиры полицейским хорошо знакома в контексте бытовых конфликтов с соседями.

    «Ранее она проживала по улице Землячки, где происходили частые бытовые конфликты с соседями, о чем она сама и другие жильцы сообщали в полицию. Видимо, по новому месту жительства вновь появились проблемы», — рассказали в МВД.

    Полиция проводит проверку, устанавливает личность ночной посетительницы и все обстоятельства произошедшего.

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    Комментарии 4

    Заливщик голосовых планок12 Дек 2022 в 12:00
    "Мы по жизни неконфликтные люди" - чисто конкретно! Внатуре!
    +4−0
    28017318812 Дек 2022 в 11:59
    Улица Землячки. Просто замечательно!
    +4−1
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