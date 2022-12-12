Полиция ищет девушку, замуровавшую семью при помощи монтажной пены в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле девушка замуровала семью в квартире при помощи монтажной пены. Пострадавшие опубликовали в соцсетях запись с камер, пишет 12 декабря издание E1.ru.

Инцидент произошел 11 декабря. По словам пострадавшей, девушка легко проникла в дом, по всей видимости, открыв дверь своими ключами. «Проснувшись, неожиданно для себя мы узнали, что оказались замурованными в собственной же квартире. Мы по жизни неконфликтные люди. Искренне надеемся, что это была ошибка», — рассказала пострадавшая.

Личность девушки с пеной, по словам семьи, им неизвестна. Также они утверждают, что врагов у них нет.

Как в пресс-службе МВД Нижнего Тагила рассказали E1, хозяйка замурованной квартиры полицейским хорошо знакома в контексте бытовых конфликтов с соседями.

«Ранее она проживала по улице Землячки, где происходили частые бытовые конфликты с соседями, о чем она сама и другие жильцы сообщали в полицию. Видимо, по новому месту жительства вновь появились проблемы», — рассказали в МВД.

Полиция проводит проверку, устанавливает личность ночной посетительницы и все обстоятельства произошедшего.