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    Петербуржец заявил, что подросток изнасиловал его дочь

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    Юная петербурженка попала в больницу с признаками отравления алкоголем и изнасилования. Отец школьницы указал на подозреваемого — он всего на год старше пострадавшей.

    Мужчина позвонил в полицию прошлым вечером, стало известно «Фонтанке» 12 декабря. По его версии, в квартире дома на проспекте Героев 15-летний подросток воспользовался беспомощным состоянием 14-летней дочери заявителя — совершил насильственные действия сексуального характера.

    В ночь на понедельник скорая доставила девочку в детскую городскую больницу. Ей диагностировали острое отравление этанолом легкой степени и еще одним неизвестным веществом, а также изнасилование. Гинеколог отпустил пострадавшую домой в состоянии средней степени тяжести.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 1

    daisychain12 Дек 2022 в 11:00
    "Острое отравление легкой степени"? И "в беспомощном состоянии"?
    А подросток - был трезв? Или тоже в беспомощном состоянии из-за острого отравления?
    Так-то, правильней было бы определить, кто выпил больше, тот и беспомощней. А второй его изнасиловал. Это если рассуждать по женско-защитной методичке "ах, она выпила бокал шампанского, потом ничего не помнит, а на утро проснулась вся-вся-вся-изнасилованная".
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