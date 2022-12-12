Петербуржец заявил, что подросток изнасиловал его дочь

Юная петербурженка попала в больницу с признаками отравления алкоголем и изнасилования. Отец школьницы указал на подозреваемого — он всего на год старше пострадавшей.



Мужчина позвонил в полицию прошлым вечером, стало известно «Фонтанке» 12 декабря. По его версии, в квартире дома на проспекте Героев 15-летний подросток воспользовался беспомощным состоянием 14-летней дочери заявителя — совершил насильственные действия сексуального характера.



В ночь на понедельник скорая доставила девочку в детскую городскую больницу. Ей диагностировали острое отравление этанолом легкой степени и еще одним неизвестным веществом, а также изнасилование. Гинеколог отпустил пострадавшую домой в состоянии средней степени тяжести.

