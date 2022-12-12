Встречи Путина с журналистами не будет: новости вокруг СВО за 12 декабря

Традиционного новогоднего приема в Кремле тоже не будет Фото: Kremlin.ru Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 12 декабря.



Кремль отменил встречу Путина с журналистами Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что традиционной большой пресс-конференции Владимира Путина с журналистами в этом году не будет.

— Вместе с тем мы рассчитываем, что у президента будет возможность пообщаться с кремлевским пулом [журналистов], — пояснил Песков.

Кроме того, в Кремле не будет и новогоднего приема. Большие пресс-конференции с журналистами Владимир Путин проводит с 2001 года. Ее не было только в 2005 году (тогда Путин отвечал на вопросы россиян в ходе прямой линии с президентом), а также с 2008 по 2012 год, когда Путин занимал пост премьер-министра.

Ответные меры России на потолок цен на нефть Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие дни будет подписан указ по ответным мерам в связи с введенными потолками цен на энергоресурсы. Ранее в Кремле говорили о том, что Россия будет реагировать на введение потолка цен на нефть так, как это лучшим образом соответствует ее интересам. — Речь идет о возможной дестабилизации энергетического рынка мирового, речь идет о том, что, по сути, происходит такая синтетическая подмена рыночных отношений, рыночного процесса ценообразования. Это даже в среднесрочной перспективе чревато дополнительными проблемами для стабильности рынков. Но, безусловно, Россия будет реагировать так, как это лучшим образом соответствует ее интересам, — говорил представитель Кремля.



Ранее Евросоюз, страны G7 и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ограничение начало действовать 5 декабря.



Правительство утвердило правила выплаты для контрактников В Правительстве РФ утвердили правила единовременной выплаты контрактникам. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации. Согласно документу, для получения средств военный должен подать рапорт командиру части. При этом в нём будут указаны тип выплаты, ее размер, основание для ее проведения и срок заключенного контракта. В постановлении отмечается, что оно распространяется на все правоотношения, возникшие с момента начала частичной мобилизации, 21 сентября. В течение 10 суток после того, как бумага окажется на столе у командира, тот должен организовать подготовку и издание приказа о выплате.

Ранее на встрече президента РФ Владимира Путина с членами СПЧ у главы государства спросили о денежном довольствии мобилизованных, которые находятся в зоне специальной военной операции: некоторые из них с момента мобилизации не получили ни одной обещанной выплаты. Кроме того, глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил о сложностях с экипировкой в ходе спецоперации. Путин попросил представить ему всю информацию по этому поводу. В России серьезно упали сборы кинотеатров Сборы кинотеатров упали на 56–70% — такие данные приводит комитет Совета Федерации по экономической политике в письме, направленном помощнику президента Максиму Орешкину. В письме говорится о том, что при таком уровне падения кинотеатры не могут выплачивать кредиты, делать ремонт и реконструкцию, содержать помещения. Убыточность отрасли оценивается в 4,5 миллиарда рублей. Часть кинотеатров, как сообщают в Совфеде, перешла на работу только по выходным из-за недостатка контента.



— Так как параллельный импорт в отношении фильмов невозможен, предлагаем предоставить меры поддержки кинотеатрам в виде субсидий, отсрочек по кредитам, арендной плате, коммунальным платежам до момента, когда Минкультуры РФ согласует механизмы, обеспечивающие нормальное функционирование отрасли, со всеми ее участниками единогласно, — говорится в письме.



Ранее кинотеатры не получили господдержку после отказа голливудских студий показывать в России свои фильмы. По мнению главы Минкультуры Ольги Любимовой, прямое государственное финансирование помогло бы компенсировать выпадающие доходы только на несколько месяцев — сейчас государство ищет иные формы поддержки кинотеатров.