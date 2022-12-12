«Нужно брать себя в руки». В Петербурге создали проект, где люди с инвалидностью зарабатывают на свои мечты

Петербуржцы создали первый в России маркетплейс с товарами особенных мастеров. Там продаются посуда, украшения, свечи и игрушки, сделанные руками людей с инвалидностью. У каждого из них есть мечта, для осуществления которой нужно продать определенное количество товаров. «Фонтанка» узнала, чем проект «Особенные стор» выделяется среди других, и в чем проблема социального предпринимательства в России.



Как сбываются мечты В 2020 году вся Россия познакомилась с петербуржцем Валей Щановичем. Подросток с ДЦП делал шелковые и шифоновые платки в технике Эбру и продавал их, чтобы накопить на свою мечту.

Уже больше года Валя живет с экзоскелетом и каждый день занимается в нем. В самом начале он делал по 100 шагов в день, сейчас — ходит не меньше 3 000. Всего парень сделал больше полумиллиона шагов. Он заметно окреп физически и улучшил осанку, но на этом неожиданные и приятные изменения в его состоянии не закончились.

«Обычно почти нет шансов, что у детей, проводящих все время в инвалидной коляске, в норме тазобедренные суставы. Вале должны были их менять, когда рост организма закончится. Во время медкомиссии для получения инвалидности в 18 лет хирург посмотрел рентген суставов и ахнул: «А что вы делали? Вам суставы менять не надо». За счет вертикализации и нагрузки они приняли форму абсолютно здоровых, соответствующих возрасту», — рассказывает мама Вали Александра Щанович. На смену сбывшейся мечте пришла другая. Валя захотел создать общественное пространство, где такие же ребята, как он, могли бы знакомиться, встречаться, общаться, делиться опытом и делать что-то вместе. На деле оказалось, что все немного иначе. С тех пор, как история Вали разлетелась по СМИ, у него появились десятки новых знакомых. Оказалось, что в стране очень много людей с разными диагнозами, которые занимаются творчеством, но все они находятся в разных городах и делать для них физическое общественное пространство не совсем целесообразно. Мастера стали общаться онлайн, скидывать друг другу фото и видео своих работ, которых накопилось множество. Так появилась идея сделать первый в стране маркетплейс, где продавались бы товары, сделанные людьми с ограниченными возможностями. Он получил название «Особенные стор».



«Получилось, кусочек мечты Вали о том, чтобы общаться с ребятами, которые тоже занимаются творчеством, сбылся», — говорит Александра. Теперь юный художник и начинающий предприниматель мечтает открыть мастерскую для особенных мастеров. «Будем думать, как это реализовать», — отмечает его мама.

Про что проект Сооснователем проекта «Особенные стор» стала петербурженка Анна Антонова. По жизни она — управленец. Писала стратегии развития компаний и системы бюджетов, занималась маркетингом, пробовала запустить свой интернет-магазин домашней одежды, но развитием подобного социального проекта занимается впервые.



Как вспоминает Анна, в соцсетях бросили клич о поиске мастеров. Среди первых откликнулись трое: художник из Таганрога Денис Оленин, который расписывает посуду в своем стиле, создательница коллекции свечей из эко-восков Анна Чугунова из Москвы и мама особенной Кати Алена Цветкова, которая делает блокноты ручной работы.

«С появлением Алены я поняла, что этот проект не только про самих людей с ограниченными возможностями, это еще и про мам особенных детей. Эти люди точно также нуждаются в социализации и, конечно, точно также хотят зарабатывать, но у них нет возможности ходить на работу, потому что нужно круглосуточно находиться рядом с ребенком. Они работают ангелами, а в офисах нужны бухгалтеры и инженеры. Для них это возможность реализовать себя через творчество, донести все то красивое и лучшее, всю ту любовь, что есть у них внутри», — восхищается своими героями Анна.



При этом на сайт попадают изделия далеко не всех мастеров, которые приходят на площадку. К отбору товаров Анна подходит рационально, с позиции: «получится ли это продать?». «Чисто по-человечески, сказать «нет» мастеру с особенностями — это очень тяжело, — признается она. — но я должна это делать. Нужно всегда отдавать себе отчет в том, что мы должны подстраиваться под свою аудиторию, а не она под нас. И здесь нет никаких скидок на то, что у меня особенные мастера».



На площадку не попадают товары, которые точно «не зайдут». Например, алмазные мозаики. С мастерами с позицией «Мне тут все должны» или с теми, чьи работы сделаны откровенно неаккуратно, проект тоже не работает.



Почему такая мечта У каждого мастера есть мечта, на исполнение которой он зарабатывает с помощью продажи своих изделий. Иногда это что-то «осязаемое». Например, свечной мастер с ДЦП Анна Чугунова мечтает побывать в Новой Зеландии, Канаде и на Мальдивах. Петербурженка Александрия Панова копит на реабилитацию своего особенного сына Гошарика. Сергей Ковалев из Нижнего Новгорода, у которого после инсульта парализована левая сторона тела, делает украшения из нержавеющей стали и меди. Его мечта — еще раз съездить в Петербург с любимой женой.

Иногда мечты глобальные. Как у Дениса Оленина, который хочет жить полноценной жизнью, любить и быть любимым, встретить девушку, которая примет его таким, какой он есть. Чтобы исполнить такую мечту, надо с чего-то начинать, поэтому пока поставил себе цель: 5 000 проданных изделий.



Большая мечта и у петербурженки Надежды Бодряковой, мамы 19-летнего Дениса, который прикован к постели и находится под ИВЛ. Она редко выходит из дома, потому что сын нуждается в круглосуточной заботе. Сменить Надежду на ежедневном посту может только его папа два раза в неделю по выходным.

Каждый день Дениса и Надежды непредсказуем по многим причинам и запланировать что-либо заранее невозможно. Когда выдается время, женщина занимается своим хобби. Бывает, что ему удается посвятить всего один час в неделю, а иногда — целый день.

Сначала Надежда шила игрушки в стиле тильда, но шум швейной машинки мешал Денису. Тогда она переключилась на тихое вязание игрушек из плюшевой пряжи. Первые единороги, бегемоты, лоси были раздарены знакомым и друзьям. К осени 2021 года у мастерицы поднакопилась витрина и вместе с другой мамой она присоединилась к проекту «Особенные».



— Для вас эта история про что? Про самовыражение, возможность поделиться любовью, общение с внешним миром?



— Честно, вопросами такими не задаюсь. Мне нравится, когда людям это нравится. Игрушки по определенной схеме вяжутся, и мне нравится, что они все равно получаются не такие, как в оригинале. Моя рука и мое какое-то видение там присутствуют.

— У вас просто мечта такая широкая: чтобы дети улыбались…

— Хочется, да. У нас Денис редко улыбается. И когда улыбается — для нас это весомо. Мы уже привыкли, что он не ходит, не разговаривает, а когда и улыбаться стал реже, начали больше обращать на это внимание. Поэтому такая мечта.

Перезапуск Впервые интернет-магазин «Особенные стор» запустился в конце сентября 2021 года. «Примерно 2,5 миллиона рублей за год мы в этот проект вложили, — подсчитала Анна Антонова. — Все, что не делалось, создавалось своими руками. Грубо говоря, это два человека, которые вложили туда много энергии и сил. Хостинги, домены, подключение рекламы, маркетинг в соцсетях — это основные составляющие. У нас нет помещения, в котором мы бы находились, нет достаточного количества людей, потому что у нас нет возможности платить зарплату».



В ноябре прошлого года оборот маркетплейса дошел до 200–250 тыс. товаров, что довольно неплохо для старта, но через несколько месяцев случилась блокировка Instagram*. Оттуда шел весь трафик на сайт магазина. Продажи прекратились.

На несколько месяцев у создателей опустились руки, но сдвинуться с мертвой точки помогли мастера. «В общем чате ребята стали постоянно писать: «А что у нас ничего не происходит?». В очередной раз, когда они это написали, я подумала, что нужно брать себя в руки», — рассказывает Анна.

В сентябре 2022 года она переделала сайт, сместила акценты на страницы «ВКонтакте», «Дзен» и «Телеграм», в конце октября — зарегистрировала юрлицо. Пока что магазин работает за счет клиентов, которые уже что-то покупали и возвращаются или пришли, услышав о нем по сарафанному радио. Продажи упали практически в десять раз в сравнении с ноябрем прошлого года, но мастера стараются их раскачать, придумывая креативные акции, флешмобы, и готовятся к новогоднему базару.



Выход на обычные маркетплейсы с изделиями необычных авторов не предполагается. «Если на Wildberries и Ozon аудитория в основном приходит, чтобы сравнить цены и сэкономить, то у нас — это история про осознанное потребление. И эти две категории покупателей значительно отличаются, поэтому идти туда я не вижу смысла», — объясняет Анна.

На вопрос о комиссии конкретную цифру предпринимательница называть не стала, отметив лишь, что это адекватный процент, «как в других маркетплейсах» (На крупных маркетплейсах обычно взымается комиссия на уровне 5–15 % в зависимости от категории товара — Прим. ред.). «Здесь еще нужно понимать, что я комиссию беру не для того, чтобы заработать. Я на этом и не заработаю, пока на точку безубыточности не выйду по обороту, а когда это будет, не знаю. Тут не идет речь и о моей зарплате с этого. Ее пока нет», — отмечает она.



«Особенная» экономика Проект не получает никакой финансовой поддержки ни от частных меценатов, ни от федеральных, ни от региональных властей. Прямо сейчас «Особенным» нужны средства на рекламу и на зарплаты для сотрудников, которые необходимы в команду.

У создателей есть планы податься на президентский грант и инициировать меры поддержки мастеров по примеру того, как это сделано в Москве в отношении малого и среднего бизнеса. Власти столицы компенсируют предпринимателям субсидией часть затрат на размещение на маркетплейсах.

Со временем к маркетплейсу планируют подключить как можно больше инклюзивных мастерских. В основном они живут за счет грантов, которые имеют свойство заканчиваться. Анна называет отдельной болью то, что в силу экономических причин такие проекты не могут просуществовать долго, хотя их резиденты делают перспективные продукты.



«Они берут гранты на создание интернет-магазина, например. Но надо понимать, что, получив грант в 500 тыс. рублей, половину они сразу отдадут за создание своего магазина и порядка 200 тыс. в месяц у них будет уходить на рекламу. Это очень дорого. И кому-то одному — одному мастеру, одной инклюзивной мастерской или маме особенного ребенка — неоткуда взять такие деньги. Так, чтобы они еще и принесли прибыль. Поэтому есть смысл в объединении. И каждый при этом занимается своим делом. У мастеров не болит голова о том, что нужно что-то выложить в соцсети, они не платят за рекламу, они занимаются творчеством», — рассуждает предпринимательница.



— Что бы вы ответили скептикам, которые считают, что у вас ничего не получится?

— Я обычно никого не слушаю. Делаю, как у меня на душе. Я в это верю и имею право делать то, во что верю. В любом случае это будет крутой опыт для меня и для всех мастеров. Пусть эта история, может быть, когда-то и закончится, но у нас уже есть мы.

