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    В Купчино задержали подозреваемого в педофилии. Жертвой стала 8-летняя девочка

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    9 комментариев

    Оперативники уголовного розыска за сутки нашли подозреваемого в нападении на ребёнка во Фрунзенском районе Петербурга. Его взяли у той же высотки, где натерпелась девочка.

    Накануне в восьмом часу вечера с полицейскими не разминулся 49-летний мужчина, стало известно «Фонтанке» 11 декабря. С Софийской улицы его увезли в Следственный комитет, где допросили по делу о насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК).

    В его основе заявление жительницы Петербурга, рассказавшей полиции о незнакомце, который 9 декабря зашёл в лифт 15-этажки на Софийской улице вместе с её 8-летней дочерью и распустил руки.

    Петербург подозреваемый краем отцов не назовёт. По предварительным данным, в России у него ни регистрации, ни официальной работы, на паспорте — птица с одной головой.

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    28022752411 Дек 2022 в 22:21
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.ти.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 0-1-1-3 9365
    +0−0
    Kostyn11 Дек 2022 в 20:45
    Детей трогать нельзя, одно неверное движение и вот готовый психопат с помповым ружьем в школе. Детей надо охранять от всех видов убеждённых параноиков.
    +0−0
    своих не бросаем11 Дек 2022 в 20:44
    100% гражданин США...
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