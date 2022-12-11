В Купчино задержали подозреваемого в педофилии. Жертвой стала 8-летняя девочка

Оперативники уголовного розыска за сутки нашли подозреваемого в нападении на ребёнка во Фрунзенском районе Петербурга. Его взяли у той же высотки, где натерпелась девочка.



Накануне в восьмом часу вечера с полицейскими не разминулся 49-летний мужчина, стало известно «Фонтанке» 11 декабря. С Софийской улицы его увезли в Следственный комитет, где допросили по делу о насильственных действиях сексуального характера ( ст. 132 УК ).

В его основе заявление жительницы Петербурга, рассказавшей полиции о незнакомце, который 9 декабря зашёл в лифт 15-этажки на Софийской улице вместе с её 8-летней дочерью и распустил руки.