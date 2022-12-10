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    Поездка 8-летней девочки в лифте с незнакомцем привела её маму в полицию

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    Поездка в лифте закончилась для 8-летней жительницы Петербурга минимум плохими воспоминаниями, а максимум — психологической травмой. Незнакомый дядя делал с ней нехорошее, пока они ехали в лифте.

    О том, что случилось накануне вечером в парадной дома на Софийской улице, силовикам рассказала мама девочки. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 декабря. Поступок неизвестного мужчины квалифицируется как «насильственные действия сексуального характера».

    Составлена ориентировка. На данный момент ведутся оперативные мероприятия.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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