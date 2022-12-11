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    Санкции и контрсанкции

    Bloomberg: У берегов Турции уменьшается пробка из танкеров, возникшая после введения потолка цен на нефть из России

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    1 комментарий
    Фото: скриншот с сайта marinetraffic.com
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    Очередь танкеров, ожидающих перевозки нефти через турецкие проливы, начинает сокращаться. Об этом 11 декабря сообщает Bloomberg.

    Согласно последним данным, осталось 19 танкеров, которые ожидают прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. Сутками ранее там находились 27 танкеров.

    Как отмечает издание, пробка росла после введений санкций стран G7 в отношении России. В частности, турецкая сторона сомневалась, что танкеры будут застрахованы, в том числе от риска столкновения и разливов.

    Анкара потребовала письма с подтверждением того, что каждая отдельная партия была застрахована на время транзита. Страховщики, в свою очередь, оказывали сопротивление. Подход требовали пересмотреть США и Великобритания.

    10 декабря Турция разослала в страховые компании образец письма, которое готова считать приемлемым для доказательства покрытия. Источники издания утверждают, что письмо было похоже на те, что уже были направлены турецким властям.

    Напомним, что пробки у турецких проливов начали собираться 5 декабря, после введения нефтяного эмбарго в отношении России.

    Фото: скриншот с сайта marinetraffic.com

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    Комментарии 1

    28022717011 Дек 2022 в 18:35
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.оч.т.и т.е.р.я.ю .с.озн.ан.и.е, так ка.к п.о н.е.ск.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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