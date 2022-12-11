Bloomberg: У берегов Турции уменьшается пробка из танкеров, возникшая после введения потолка цен на нефть из России

Согласно последним данным, осталось 19 танкеров, которые ожидают прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. Сутками ранее там находились 27 танкеров.

Очередь танкеров, ожидающих перевозки нефти через турецкие проливы, начинает сокращаться. Об этом 11 декабря сообщает Bloomberg .

Как отмечает издание, пробка росла после введений санкций стран G7 в отношении России. В частности, турецкая сторона сомневалась, что танкеры будут застрахованы, в том числе от риска столкновения и разливов.

Анкара потребовала письма с подтверждением того, что каждая отдельная партия была застрахована на время транзита. Страховщики, в свою очередь, оказывали сопротивление. Подход требовали пересмотреть США и Великобритания.

10 декабря Турция разослала в страховые компании образец письма, которое готова считать приемлемым для доказательства покрытия. Источники издания утверждают, что письмо было похоже на те, что уже были направлены турецким властям.