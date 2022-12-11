Умер 93-летний советский разведчик-литератор Георгий Санников

Советский разведчик и член Союза писателей России Георгий Санников скончался 11 декабря на 94-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).



Как сообщает агентство, в 50-х годах Санников работал на территории Западной Украины, а затем — в Германии, где в 1970–1971 годах участвовал в четырехсторонних переговорах по Западному Берлину.

В 1977 году Санников ушел в отставку, а в нулевые начал издавать книги о разведке. На сайте СВР также говорится о его общественной работе «по патриотическому воспитанию молодежи».