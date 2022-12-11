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    Умер 93-летний советский разведчик-литератор Георгий Санников

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    3 комментария

    Советский разведчик и член Союза писателей России Георгий Санников скончался 11 декабря на 94-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

    Как сообщает агентство, в 50-х годах Санников работал на территории Западной Украины, а затем — в Германии, где в 1970–1971 годах участвовал в четырехсторонних переговорах по Западному Берлину.

    В 1977 году Санников ушел в отставку, а в нулевые начал издавать книги о разведке. На сайте СВР также говорится о его общественной работе «по патриотическому воспитанию молодежи».

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    Комментарии 3

    aprahka11 Дек 2022 в 17:54
    Горбачев обнулил все достижения разведчика.После того,как вывел нашу Западную группировку войск из Германии.(
    +0−0
    28022717011 Дек 2022 в 16:57
    Д.о.бр.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.ти.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 0-1-1-3 9365
    +0−0
    VKuser17419822111 Дек 2022 в 16:12
    дай бог каждому дожить до таких преклонных лет.....Но как подумаешь, что и другой разведчик может столько протянуть- страшно становится.....
    +3−2
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