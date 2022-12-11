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    В центре Твери на новогоднюю ёлку повесили антизападную гирлянду. Ей дали 30 минут

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    5 комментариев

    Неизвестные решили добавить «декора» на ель в центре Твери. Не предусмотренная дизайн-проектом гирлянда провисела всего полчаса, сообщает 11 декабря РБК.

    «Гирлянду заметили и в течение получаса сняли силами администрации Центрального района. Это была ёлка в Центральном районе города», — цитирует издание пресс-службу администрации города.

    Гирлянда на новогодней ели появилась накануне. Ее фото были опубликованы в Сети. «Украшение» было повешено неподалеку от городской администрации. Оно представляло собой фигурки человечков с лицами президентов разных стран (например, США), а также ряда артистов. Желающим предлагали «оторвать что-нибудь» у бумажных человечков.

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    Комментарии 5

    AGP11 Дек 2022 в 14:26
    А чего, креативно. Кабы там висели портреты, например, -88-го или -92-го, я бы тоже что-нибудь им оторвал 😀
    +0−0
    Slava_Rossii211 Дек 2022 в 14:03
    Глупая пропаганда от любителей кремля?
    +1−1
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