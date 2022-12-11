В центре Твери на новогоднюю ёлку повесили антизападную гирлянду. Ей дали 30 минут

Неизвестные решили добавить «декора» на ель в центре Твери. Не предусмотренная дизайн-проектом гирлянда провисела всего полчаса, сообщает 11 декабря РБК.
«Гирлянду заметили и в течение получаса сняли силами администрации Центрального района. Это была ёлка в Центральном районе города», — цитирует издание пресс-службу администрации города.
Гирлянда на новогодней ели появилась накануне. Ее фото были опубликованы в Сети. «Украшение» было повешено неподалеку от городской администрации. Оно представляло собой фигурки человечков с лицами президентов разных стран (например, США), а также ряда артистов. Желающим предлагали «оторвать что-нибудь» у бумажных человечков.