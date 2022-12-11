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    Празднование победы Марокко во Франции закончилось слезоточивым газом и задержаниями

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    3 комментария

    В Париже болельщики сборной Марокко устроили беспорядки после победы команды над сборной Португалии и выхода в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Как сообщает Le Figaro, полиция применила против фанатов слезоточивый газ.

    По информации издания, 10 декабря на Елисейских полях собралось около 20 тысяч человек. Фанаты жгли пиротехнику и скандировали лозунги, СМИ сообщают также о разбитых фасадах магазинов.

    Автор: WION / YouTube

    Помимо слезоточивого газа, полиция использовала шумовые гранаты. Задержаны 74 человека.

    10 декабря сборная Марокко победила команду Португалии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. Разрыв в счете оказался минимальным — 1:0.

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    Комментарии 3

    xelaforta11 Дек 2022 в 12:52
    А что ж будет если Морокко - Францию победит?
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