Празднование победы Марокко во Франции закончилось слезоточивым газом и задержаниями

В Париже болельщики сборной Марокко устроили беспорядки после победы команды над сборной Португалии и выхода в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Как сообщает Le Figaro, полиция применила против фанатов слезоточивый газ.



По информации издания, 10 декабря на Елисейских полях собралось около 20 тысяч человек. Фанаты жгли пиротехнику и скандировали лозунги, СМИ сообщают также о разбитых фасадах магазинов.

